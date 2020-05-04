Українцям із 4 травня виплатять проіндексовані пенсії: хто і скільки отримає

В Україні з 4 травня виплачують пенсії з урахуванням індексації на 11%. В середньому збільшення для 8,3 млн пенсіонерів склало 259,4 грн. Частина з них отримали підвищення завдяки перерахунку, інші ж – через підвищення мінімальної пенсії для тих, хто має 30 років (жінки) і 35 (чоловіки) років стажу до 2100 грн.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, вже з 4 травня починаються виплати з урахуванням індексації. Пенсіонери отримають свої гроші в ті самі дні, що і минулого місяця, проте суми при цьому зростуть.

Пенсії в Україні

"Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій у розмірі 1,11. Згідно зі згаданим рішенням уряду, розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути меншим за 100 гривень", – нагадують в ПФУ.

Перерахунок проведено автоматично (без особистих звернень) 9,9 млн пенсіонерам. Однак виплати підвищили тільки для 8,36 млн осіб. Середній розмір підвищення – 259,41 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме поряд із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

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