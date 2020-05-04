Головна Новини
4 травня • оновлено в 11:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Українцям із 4 травня виплатять проіндексовані пенсії: хто і скільки отримає

8.7т
Читати матеріал російською

В Україні з 4 травня виплачують пенсії з урахуванням індексації на 11%. В середньому збільшення для 8,3 млн пенсіонерів склало 259,4 грн. Частина з них отримали підвищення завдяки перерахунку, інші ж – через підвищення мінімальної пенсії для тих, хто має 30 років (жінки) і 35 (чоловіки) років стажу до 2100 грн.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, вже з 4 травня починаються виплати з урахуванням індексації. Пенсіонери отримають свої гроші в ті самі дні, що і минулого місяця, проте суми при цьому зростуть.

Пенсії в Україні

Пенсії в Україні

"Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій у розмірі 1,11. Згідно зі згаданим рішенням уряду, розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути меншим за 100 гривень", – нагадують в ПФУ.

Перерахунок проведено автоматично (без особистих звернень) 9,9 млн пенсіонерам. Однак виплати підвищили тільки для 8,36 млн осіб. Середній розмір підвищення – 259,41 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме поряд із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
підвищення пенсій пенсії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
16
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги