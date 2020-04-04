Головна Новини
4 квітня • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Українцям виплатять допомогу до Великодня: влада повідомила, кому

2.8т
Читати матеріал російською

Влада Києва з нагоди Великодня виплатить разову допомогу у розмірі 280 та 300 гривень майже 300 тисячам киян.

Про це йдеться у розпорядженні №543, що було підписане головою КМДА Віталієм Кличком, йдеться у повідомленні на сайті адміністрації.

Допомога до Великодня

Допомога до Великодня

Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу у розмірі 300 грн дадуть:

  • непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

  • особам, які є одержувачами державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

  • особам, які є одержувачами державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";

  • особам, які є одержувачами соціальної пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення";

  • особам, які є одержувачами державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дітей, які отримали тяжку травму. потребують трансплантації органів, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

  • особам, які є одержувачами тимчасової державної соціальної допомоги;

  • непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

у розмірі 280 грн дадуть:

  • особам, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг;

  • непрацюючим працездатним особам, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку;

  • особам, які є одержувачами щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

Як платитимуть гроші

Допомогу виплатять на поточні рахунки людей в банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті у банку, що є учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина". Також пільговики, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть отримати допомогу у відділеннях установи, або виплати будуть доставлені разом з пенсією.

"Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого. Особам, які одночасно належать до декількох категорій, надається одна допомога в більшому розмірі", – зазначили в КМДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін заявив, що, якщо на Великдень у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі не буде сходження Благодатного Вогню, це принесе "кінець "русскому міру".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Великдень" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Великдень Соціальні виплати
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги