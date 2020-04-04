Українцям виплатять допомогу до Великодня: влада повідомила, кому

Влада Києва з нагоди Великодня виплатить разову допомогу у розмірі 280 та 300 гривень майже 300 тисячам киян.

Про це йдеться у розпорядженні №543, що було підписане головою КМДА Віталієм Кличком, йдеться у повідомленні на сайті адміністрації.

Допомога до Великодня

Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу у розмірі 300 грн дадуть:

непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

особам, які є одержувачами державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

особам, які є одержувачами державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";

особам, які є одержувачами соціальної пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення";

особам, які є одержувачами державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дітей, які отримали тяжку травму. потребують трансплантації органів, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

особам, які є одержувачами тимчасової державної соціальної допомоги;

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

у розмірі 280 грн дадуть:

особам, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг;

непрацюючим працездатним особам, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку;

особам, які є одержувачами щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

Як платитимуть гроші

Допомогу виплатять на поточні рахунки людей в банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті у банку, що є учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина". Також пільговики, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть отримати допомогу у відділеннях установи, або виплати будуть доставлені разом з пенсією.

"Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого. Особам, які одночасно належать до декількох категорій, надається одна допомога в більшому розмірі", – зазначили в КМДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін заявив, що, якщо на Великдень у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі не буде сходження Благодатного Вогню, це принесе "кінець "русскому міру".

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