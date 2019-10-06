Українцям в жовтні перерахують зарплати: хто і скільки отримає

В Україні відповідно до закону про індексацію перерахують заробітні плати в жовтні. Бюджетники отримають надбавку до зарплати в розмірі 214,75 грн в жовтні.

Про це повідомляє видання "Хвиля". Розмір доходу громадян пов'язують з індексом споживчих цін. Індексація заробітної плати передбачає перерахунок суми виплат з урахуванням інфляції. Індексація в Україні регулюється законом No1282-ХII, який діє з 1991 року. Згідно з цим законом індексації підлягають: зарплата, пенсії за віком, стипендії, аліменти, пенсія по інвалідності, компенсації за травму на виробництві або хвороба, виплати по безробіттю.

Порядок проведення індексації був затверджений в 2003 році. Згідно з ним індексації підлягає частина мінімалки, що не перевищує рівень прожиткового мінімуму в Україні.

У жовтні рівень прожиткового мінімуму становитиме 2007 грн. Для того, щоб розрахувати рівень надбавки, необхідно показник індексу споживчих цін (ІСЦ) розділити на 100, а далі отримане число помножити на рівень прожиткового мінімуму:

Індексація в жовтні = 2007 грн * (10,7 / 100)

Як повідомляв OBOZREVATEL, найвищі зарплати в Україні – у моряків і льотчиків. Вони отримують приблизно 56 тис. грн на місяць – у п'ять разів більше, ніж у середньому платять представникам інших професій.

Середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум у гривні й побивши рекорд 2013 року у доларовому еквіваленті. Про це повідомив керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Водночас зарплати українських гендиректорів за останні чотири роки зросли на 36-80% залежно від галузі. Оскільки середнє зростання окладів у країні становить 15%.

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