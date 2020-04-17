Українцям у квітні повернуть гроші за зайвий газ: хто і скільки отримає

Українці, які скористалися можливістю заздалегідь закупити газ на зиму за літніми цінами, не використали оплачений обсяг і зможуть повернути свої кошти.

Про це OBOZREVATEL повідомили в Регіональній газовій компанії. Так, залишки коштів на рахунках можна буде зняти з 20 квітня. "Кошти можуть бути використані споживачами або для оплати поточного споживання, або бути перераховані, як вони заявили, на банківський рахунок", – йдеться у повідомленні компанії.

Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову або електронну адресу компанії-постачальника газу заяву встановленого зразка, або залишити підписану заяву в спеціальній скриньці, яка встановлена на вході кожного з Центрів обслуговування клієнтів.

Перевірити стан особового рахунку споживач може в будь-який момент в Особистому кабінеті на 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру в своєму регіоні. У середньому залишок для кожного абонента може залишитися близько 3,7 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.

Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.

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