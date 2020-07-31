Українцям урізали субсидії на 40% перед опалювальним сезоном: ексміністр озвучив розрахунки

В Україні через нову методику розрахунку доходу знизиться розмір соціальної допомоги багатодітним сім'ям. Крім того, вже зменшили і розмір субсидій. В результаті в опалювальний сезон субсидія зменшитися приблизно на 40% порівняно з минулим роком.

Про це OBOZREVATEL розповів ексміністр соцполітики Андрій Рева. Так, Кабінет міністрів розробив нову методику розрахунку доходу для призначення матеріальної допомоги. "Разом із усіма змінами, за моїми підрахунками, люди будуть отримувати субсидію на 40% меншу, ніж торік. А чому це зробили? На 10,5 млрд у 2020-му зменшили програму субсидій і на 1,5 млрд зменшили витрати на державну соціальну допомогу", – говорить Рева.

Розмір субсидії вперше будуть враховувати як частину доходу сім'ї. Це призведе до того, що розмір допомоги буде істотно меншим. "Припустімо, багатодітна сім'я подає документи на отримання державної допомоги як малозабезпечена. За новими правилами їм у доходи впишуть ще й субсидію, а загальний розмір допомоги на дітей зменшується. Вони кажуть, що збільшили допомогу на дітей до 2,5 прожиткових мінімумів. Але за фактом вони ввели в доходи субсидію і так абсолютно нівелювали будь-яке підвищення", – пояснює колишній міністр.

Крім того, штучно збільшили й розрахунковий розмір доходу на безробітних, які зареєстровані в Центрі зайнятості. Раніше, якщо вони отримували виплату менше від прожиткового мінімуму, їхній розрахунковий дохід враховували на рівні ПМ, а зараз будуть вважати як половину від мінімальної зарплати.

"Тепер дивіться, що відбувається. Якщо людина перебуває на обліку в службі зайнятості і отримує гроші від служби зайнятості. Раніше в методики розрахунку було написано, що за кожен місяць, коли така допомога менше від 2197 грн, їй враховували дохід 2197 грн. А за кожен місяць, коли така допомога більше від цієї суми, враховували фактичний розмір. Тепер вони замінили прожитковий мінімум на 0,5 мінімальної зарплати. З першого вересня це 2500 грн. Вони збільшили розрахункову цифру доходів громадян", – йдеться в документі.

Також по-новому будуть рахувати й дохід на солдатів-строковиків. "Раніше їм рахували дохід 0,5 від прожиткового мінімуму. Це 1098,5 грн, а тепер 0,25 від мінімальної зарплати. З 1 вересня це 1250 грн. Знову ж штучно збільшили їм дохід. Дохід для розрахунку державної допомоги збільшили, а саму допомогу – зменшили", – говорить Рева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.