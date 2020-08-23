Українцям у вересні перерахують зарплати і пенсії: скільки отримуватимо

В Україні мінімальну зарплату з 1 вересня 2020-го підвищать з 4723 до 5000 грн. Разом з тим для 1,5 мільйона українців зросте і пенсія. Так, відповідно до закону, ті, хто досяг віку 65 років і виконав вимоги щодо стажу, повинен отримувати не менше 40% мінімалки.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. До 1 вересня це 1889 грн, а після 1 вересня вже 2000 грн. Вчена Лідія Ткаченко відзначає: з урахуванням, що в наступному році влада обіцяє зробити доплату в 500 грн всім, хто має достатньо стажу і досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначна кількість українців.

Мінімальна зарплата – це така собі риса: менше – не можна, а більше – можна. Скільки українців отримують мінімалку, сказати складно. Як розповів у коментарі OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева, приблизно 75% співробітників дрібних і середніх підприємств офіційно мають таку зарплату. Але це тільки офіційно, мовляв, більшість із них отримує частину доходу в конверті.

Тобто є два варіанти, за яких на вас відобразиться підвищення мінімалки. Перший – ви отримуєте левову частину зарплати в конверті, а офіційно живете на мінімальний оклад. У такому разі роботодавець змушений буде збільшити розмір білої зарплати. Другий – ви дійсно отримуєте мінімалку. Тоді розмір вашого доходу повинен зрости щонайменше на 277 грн.

Кого торкнеться:

Податки. Зараз з мінімальної зарплати потрібно заплатити 1960 грн податків, а вже з 1 вересня – 2075 грн.

Зарплати. Підвищення мінімалки до 5000 грн торкнеться небагатьох (в першу чергу лікарів та інших бюджетників, які насправді отримують мінімалку). Їх дохід збільшиться всього на 277 грн. А ось підвищення мінімалки до 6500 грн в 2021-м відобразиться на 37% працюючих. Саме стільки українців, згідно з даними Держстату, на даний момент отримують менше зазначеної суми.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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