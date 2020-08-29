Українцям у вересні перерахують пенсії: кому і як

В Україні півтора мільйона пенсіонерів з 1 вересня отримають виплату в розмірі на 111 грн більше. Це пов'язано з підвищенням мінімальної зарплати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. На підвищення можуть розраховувати українці, які виконали вимоги щодо стажу та досягли віку 65 років. Вони мають права на 40% мінімалки. До 1 вересня це 1889 грн, а після 1 вересня вже 2000 грн.

Мінімальна зарплата – це така собі риса: менше – не можна, а більше – можна. Скільки українців отримують мінімалку, сказати складно. Як розповів у коментарі OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева, близько 75% співробітників дрібних і середніх підприємств офіційно мають таку зарплату. Але це тільки офіційно, мовляв, більшість з них отримують частину доходу в конверті.

Тобто є два варіанти, при яких на вас відобразиться підвищення мінімалки. Перший – ви отримуєте левову частину зарплати в конверті, а офіційно живете на мінімальний оклад. У такому випадку роботодавець змушений буде збільшити розмір білої зарплати. Другий – ви дійсно отримуєте мінімалку. У такому випадку розмір вашого доходу повинен вирости як мінімум на 277 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроектом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3 до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату вважають за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу. Для прикладу, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (близько 10 тис. Грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. Грн.