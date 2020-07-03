Українцям іще раз перерахують пенсії: хто отримає на 570 грн більше

В Україні в грудні мінімальну пенсію підвищать на 57 грн – до 1769 грн. Максимальна виплата при цьому збільшиться на 570 грн і складе 17 тисяч 690 грн.

Про це йдеться в затвердженому бюджеті Пенсійного фонду на 2020 рік. Разом з тим виростуть і доплати для пенсіонерів за стаж. Так, за кожен рік понад нормативного стажу (від 30 років для жінок і 35 – для чоловіків) має бути надбавка в розмірі 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років замість необхідних 30, то вона зараз може розраховувати на надбавку в 171,2 грн, а з грудня – 176,9 грн. Всього підвищення можуть відчути на собі 6,8 млн осіб.

Що важливо знати про пенсійну систему в Україні:

Перше – пенсіонерів більше, ніж працівників, і ситуація погіршуватиметься

За даними Федерації роботодавців, в Україні 10,6 млн працівників на 11,3 млн пенсіонерів. Щоправда, є ще самозайняті та підприємці. Загалом же один працівник утримує своїми внесками одного пенсіонера.

З мінімальної зарплати до Пенсійного фонду надходить всього 889 грн, а з середньої зарплати – приблизно 1,8 тис. грн. Зрозуміло, цих грошей катастрофічно не вистачає. "Прогалина" в ПФУ досягає понад 170 млрд грн.

Кількість пенсіонерів зростатиме МОП

Міжнародна організація праці підрахувала, що до 2050-го кількість пенсіонерів в Україні збільшиться на 43,9%. Чинна система за таких обставин просто зруйнується.

Друге – пенсії в Україні скоротили 2017 року, більшість опинилася за межею бідності

Усі майбутні пенсії урізали в рамках пенсійної реформи 2017-го, змінивши формулу. Якщо раніше за кожен відпрацьований рік можна було отримати 1,35% розрахункового заробітку, то зараз – всього 1%.

Наприклад, за середньої зарплати (майже 10 тис. грн) і з 30 роками стажу цьогоріч можна буде отримати пенсію розміром 2,3 тис. грн. А якби діяли старі правила, то за таких же умов – 3,1 тис. грн.

Це призвело до того, що навіть із середньою зарплатою пенсія буде нижчою за прожитковий мінімум. "Для осіб із заробітком, що дорівнює середній заробітній платі в країні, чинна пенсійна формула забезпечить пенсію, яка буде вищою від відносної межі бідності та встановленого законом прожиткового мінімуму, але нижчою, ніж фактичний прожитковий мінімум", – йдеться в звіті МОП.

Третє – оновлені вимоги щодо стажу не виконає більшість українців

Вже з 2027-го, щоб отримати виплату в 60 років, знадобиться щонайменше 35 років стажу. Зараз із таким стажем всього половина пенсіонерів, і ситуація особливо не зміниться. За оцінками Мінсоцполітики, за сім років приблизно 45% українців змушені будуть працювати до 63 або 65 років.

Стаж українців МОП

Велика проблема – тіньова зайнятість. Майже чотири мільйони українців працюють без офіційного оформлення, внески до Пенсійного фонду не платять. А ще мільйони частину зарплати отримують у конверті. Все це призводить до того, що на наявних пенсіонерів грошей просто не вистачає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.

Україна входить до 15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. До того ж у найближчі десятиліття скорочення населення відбуватиметься за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами й тими, хто працює, зросте майже удвічі. Якщо ситуацію ніяк не змінити, з часом грошей на пенсію може просто не вистачити.