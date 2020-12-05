Шахраї пропонують українцям до 50 тис. грн від Зеленського: як не стати жертвою обману

В Україні на тлі карантину й економічних проблем шахраї обіцяють виплачувати по 50 тисяч гривень. Але перед тим, як отримати гроші, у потенційної жертви просять оплатити невелику комісію, яку називають "податком" або "платою за транзакцію".

Унаслідок українці не отримують ніяких грошей, але позбавляються коштів, які переказують нібито "на оплату транзакції". Про те, як працює схема і що робити, щоб не стати жертвою обману – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Вам надали виплату, потрібно сплатити платіж"

"За програмою президента Володимира Зеленського вам надана виплата в розмірі до 50 тисяч гривень. Скажіть, у вас було скорочення витрат через введення карантину?" – спитав молодик, до якого ми додзвонилися за одним із розміщених в оголошеннях номерів.

Після короткої розмови співрозмовник запропонував назвати зручний спосіб отримання коштів: поштою, на карту, або готівкою "в офісі Національного банку". "Перед оплатою вам потрібно оплатити транзакцію в розмірі 500 грн", – попередив шахрай.

"Онлайн компенсація від держави" – ще один гачок, на який шахраї ловлять довірливих українців. Злочинці користуються непростим становищем, в яке потрапили громадяни через пандемію COVID-19, обіцяючи гроші нібито від держави", – розповідають у пресслужбі Національного банку.

Шахраї пропонують гроші від держави flickr.com

Гроші нібито дадуть на оплату комуналки, медичних послуг, компенсацію втрати частини заробітної плати або навіть для того, щоб покрити зростання цін. Іноді жертвам схеми розсилають СМС-повідомлення з номером телефону, за яким нібито можна отримати інструкцію, або з посиланням на шахрайський сервіс.

"Іноді шахраї на цьому не зупиняються. Після сплати комісії вони просять сплатити кошти за формування рахунку, верифікацію та інші фальшиві послуги. І так доти, доки людина не витратить усі гроші зі свого рахунку або зрозуміє, що це пастка!" – відзначають у НБУ.

Заступниця директора асоціації "ЕМА" Алеся Данильченко пояснює: така схема – далеко не рідкість. Шахраї завжди діють за схожими лекалами: обіцяють або виграш, матеріальну допомогу, або ж погрожують тим, що без термінової верифікації з наданням шахраєві персональних даних вони незабаром втратять усі гроші на своїй карті.

"Телефонне шахрайство – найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники усіма способами домагаються, щоб потенційна" жертва "перерахувала їм гроші або передала дані своєї карти", – роз'яснили в НБУ

Як врятуватися від шахрайства

Якщо обіцяють матеріальну виплату від держави, єдиний вихід перевірити інформацію – звернутися до органу державної влади. Наприклад, можна зателефонувати на гарячу лінію уряду (1545), або ж звернутися безпосередньо до органу соціального захисту за місцем реєстрації.

Якщо ж ви вже стали жертвою обману: в кіберполіцію можна звернутися за номером телефону 0800505170.

Також працює і гаряча лінія Національного банку. Якщо вам представилися від імені НБУ (або будь-якого банку), ви можете звернутися до своєї фінансової установи (номер дивіться на зворотній стороні картки), так і в Нацбанк – 0800505240.

Щоб убезпечити себе, досить дотримуватися кількох простих правил:

Ніколи не розголошувати персональні дані, інформацію про карту, не відповідати на підозрілі дзвінки, якщо розповідають про те, що гроші на карті в небезпеці, обов'язково зателефонувати на гарячу лінію свого банку.

Від шахраїв захистить СМС-банкінг (інформація про будь-яку операцію за картою буде надходити в СМС-повідомленні) і встановлення ліміту на операції за картою (тоді більше певної суми шахраї зняти не зможуть).

Головна умова – будьте обережні, не довіряйте неперевіреній інформації. Скільки б грошей банки не інвестували в кіберзахист, коли клієнти самі переказують кошти з карт або розкривають персональні дані, шахраї не залишаться без роботи.

Якщо ви також стали жертвою шахрайства і хочете розповісти свою історію – пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.