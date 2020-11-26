Українцям роздають фальшивки: де і як уберегтися

В Україні фальшиві гроші продають через інтернет, а після поширюють в торгових точках. Щоб не отримати підробку, експерти радять переходити на розрахунки картками й розплачуватися дрібними купюрами.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.Найчастіше в Україні підробляють купюру номіналом у 500 грн. "Останні кілька років немає зростання кількості підроблених банкнот. Українська гривня захищена краще, ніж багато європейських валют. Наприклад, у 2019-му на 1 млн банкнот було 2,9 фальшивок", – розповіли у відомстві.

Найкраще захищені 500 грн 2015 року, купюра номіналом 200 грн 2019-го і сотка 2014 року. У них найбільше захисних елементів. У Нацбанку насамперед рекомендують перевіряти банкноти, переглядати їх проти світла. Однак водночас зазначають, що якісну підробку так визначити майже неможливо.

Щоб не стати жертвою:

купуйте і продавайте валюту у відділеннях банку або в обмінниках, у яких є ліцензія НБУ;

не розраховуйтеся великими купюрами в громадському транспорті та в місцях, де не перевіряють справжність купюр (щоб не отримати решту фальшивками);

частіше розплачуйтеся карткою й намагайтеся мінімізувати використання готівкових коштів.

В Україні були випадки, коли фальшиві гроші потрапляли навіть до банківських кас. Водночас самі співробітники фінансової установи часто не хочуть звертатися в поліцію і здавати "гроші".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні різко погіршилася ситуація з фальшивими грошима. Зараз підробки становлять п'яту частину тіньових фінансових коштів країни.

Раніше з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати. Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.