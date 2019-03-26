Українцям роздадуть тисячі гривень: як заробити на монетизації субсидій

В середньому на рахунках субсидіантів (різниця між виділеною і витраченою субсидіями), з досвіду минулих років, залишалося близько 1,2-1,5 тис. на сім'ю. При цьому одна сім'я могла зекономити 5 тис. грн, а інша – 20 грн. Після монетизації ці гроші можна залишити собі.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Для прикладу сім'я з трьох осіб із доходом у 10 тис. грн за опалювальний сезон може заробити на монетизації 4,2 тис. грн. Так, строго за нормативами платіжка за комуналку (без вивезення сміття та утримання будинку) повинна становити близько 2,4 тис. грн. При цьому більше тисячі гривень покриє субсидія, а обов'язковий платіж складе 1,4 тис. грн. Якщо така сім'я живе в будинку, що утеплює, економить воду і електроенергію, то споживання, як підрахували в Держагентстві енергоефективності, може бути приблизно на 30% менше.

У результаті замість 2,4 тис. сім'я буде витрачати всього 1,7 тис. Щомісячна економія на субсидії буде досягати більше 700 грн, а за опалювальний сезон збереться 4,2 тис. грн. Тобто якщо ефективно використовувати комунальні послуги, за сезон можна заробити відчутну суму. Причому, чим більше економія, тим більше грошей можна отримати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій.

Кабінет міністрів із 1 січня запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий запустили з 1 березня.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

При цьому для того, щоб залишитися без допомоги, досить мати заборгованість за комуналкою в розмірі від 340 грн як мінімум за один місяць.

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