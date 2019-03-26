Українцям роздадуть 40 млрд гривень: що трапилося

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій та житлових субсидій за березень – на виплати виділили понад 40 млрд гривень.

Зокрема, на пенсійні виплати Фонд спрямував 36,4 млрд гривень, передають "Українські новини".

Водночас на житлові субсидії виділили приблизно 4 млрд гривень.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще до 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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