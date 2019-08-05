Українцям різко підвищать зарплати та пенсії: озвучені суми

Розмір мінімальної пенсії в Україні в 2020 році може становити 1700-1750 гривень, а мінімальної зарплати – 6500 гривень.
Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі "112 Україна". За його словами, на сьогодні є всі передумови для подібного зростання розмірів зарплат і пенсій.
"Я думаю, що розмір мінімальної пенсії в наступному році можна встановлювати на рівні 1700-1750, а до кінця року, я думаю, до 1900 грн можна абсолютно. Це фактично є прожитковий мінімум для непрацездатних", – сказав віце-прем'єр.
Ілюстрація. Гроші
Відзначимо, держбюджет на 2020 рік затвердить парламент у новому складі. Згідно з Бюджетним кодексом України, проект закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня стверджує та подає в парламент Кабінет міністрів.
112 Україна
Павло Розенко
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.
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