Українцям різко підвищать зарплати та пенсії: озвучені суми

Розмір мінімальної пенсії в Україні в 2020 році може становити 1700-1750 гривень, а мінімальної зарплати – 6500 гривень.

Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі "112 Україна". За його словами, на сьогодні є всі передумови для подібного зростання розмірів зарплат і пенсій.

"Я думаю, що розмір мінімальної пенсії в наступному році можна встановлювати на рівні 1700-1750, а до кінця року, я думаю, до 1900 грн можна абсолютно. Це фактично є прожитковий мінімум для непрацездатних", – сказав віце-прем'єр.

Ілюстрація. Гроші

Відзначимо, держбюджет на 2020 рік затвердить парламент у новому складі. Згідно з Бюджетним кодексом України, проект закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня стверджує та подає в парламент Кабінет міністрів.

112 Україна Павло Розенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

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