Українцям різко підвищать пенсії у два етапи: Шмигаль назвав нову дату і суми

В Україні додаткові виплати через зрив правок до бюджету перенесли на 14 квітня. Всім, хто старший за 80 років, обіцяють доплачувати до 500 грн на місяць, а тим, хто отримує до 5 тис. грн, роздадуть разово по 1 тис. грн.

Про це на засіданні Кабміну 1 квітня заявив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль."Камін на засіданні підтримав соціальні ініціативи президента, спрямовані на захист пенсіонерів та інших вразливих верств населення у зв'язку з глобальною кризою", – пояснив Шмигаль.

Як підвищать виплати:

з 1 квітня введуть щомісячні виплати в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9205 грн (вони будуть отримувати не менше 2600 грн , якщо є 20-25 років стажу для жінок і чоловіків відповідно );

визначили порядок виплати одноразової допомоги в сумі 1000 грн для пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 5000 грн, а також деяким вразливим категоріям осіб.

з травня проведуть індексацію пенсій на 11%. Середній розмір підвищення складе 260 грн.

мінімальну виплату для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (30-35 років для жінок і чоловіків відповідно), підвищать до 2100 грн.

"Ініціативи потребують ухвалення змін до бюджету, який ми зараз допрацьовуємо разом із народними депутатами", – додав прем'єр.

Міністерка соцполітики Марина Лазебна додала: пенсіонери старше 80 років зі стажем від 20 років (жінки) і від 25 років (чоловіки) повинні отримувати не менше 2600 грн. "Ми пропонуємо, тим, кого не стосується індексація, у кого є стаж роботи 25 років для жінок і 30 для чоловіків, також підвищити мінімальну пенсію до 2100 грн", – додала міністерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій у березні, яке мало призвести до зростання виплат на 8-12%.

Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня із порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.

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