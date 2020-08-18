Українцям різко перерахують пенсії: скільки можна буде отримати

Пенсію в Україні підвищили, але не всім.

В Україні через підвищення мінімальної зарплати зростуть пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років. З липня 2021-го такі пенсіонери отримуватимуть не менш ніж 2 600 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У 2020-му українців чекає незначне підвищення мінімальної зарплати вже у вересні – на 5,9 % до 5 000 грн. У наступному році цей показник, обіцяє прем'єр, підвищать удвічі.

з 1 січня 2021-го – 6 000 грн;

з 1 липня 2021-го – 6 500 грн.

З огляду на те, що в Україні досить швидко ростуть ціни, додає аналітик Єгор Комов, таке зростання в кращому разі дасть змогу найменш малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів.

"Наше бачення необхідності підвищувати МЗП (мінімальна заробітна плата. – Ред.) Базується на п'яти факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). Активні дебати щодо мінімальної зарплати йшли і в 2016–2017 роках, тому ми ретельно вивчили переваги й недоліки тодішнього рішення", – заявии в Кабміні.

Водночас зросте й пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менш ніж 40 % мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2 400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2 600 грн.

Учена Лідія Ткаченко зазначає: з урахуванням, що в наступному році влада обіцяє зробити доплату в 500 грн усім, хто має вдосталь стажу й досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначної кількісті українців

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні у 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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