Українцям різко перерахують пенсії і дадуть разові доплати: хто і скільки отримає

В Україні вже в найближчі кілька місяців масово підвищать пенсії. З квітня – нараховуватимуть разові виплати, а з травня – проведуть індексацію.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Хто отримає по 1 тис. грн у квітні. Варто зазначити, що це разова виплата у зв'язку з карантином і погіршенням економічної ситуації в країні. Вона стосується 9,8 млн пенсіонерів (всього в Україні їх 11,4 млн). Це ті, хто зараз, згідно з даними ПФУ, отримує до 5 тис. грн.

Кого стосується індексація у травні. Індексація в середньому на 216 грн стосується 10,2 млн осіб. Це щомісячне підвищення. Тобто на цю суму збільшиться сама пенсія.

На разову виплату в розмірі тисячі гривень для всіх, хто отримує пенсію до 5 тис. грн, владі знадобиться 9,8 млрд грн. А на індексацію з 1 травня ще приблизно 2,2 млрд грн щомісяця.

Головне питання – чи вистачить на це коштів у бюджеті ПФУ. А якщо ні, то чи зможе держава в умовах карантину, тотального невиконання бюджету і світової кризи знайти гроші на пенсіонерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій в березні, яке мало призвести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення щодо пенсій буде ухвалено "протягом року".

Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону й може отримати безліч судових позовів від простих українців.

В Україні індексацію пенсій здійснять не в березні, як це було торік, а тільки у вересні 2020-го. В середньому для пенсіонерів, що старші за 80 років, надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

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