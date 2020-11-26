Українцям різко перерахують пенсії через кілька днів: скільки заплатять

В Україні з 1 грудня 2020 року підвищать прожитковий мінімум для всіх категорій. В результаті частина українців отримає надбавку до пенсії в розмірі 570 грн. Мінімальна пенсія при цьому збільшиться всього на 57 грн.

Про те, скільки і кому додадуть, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"У 2005-му році мінімальну пенсію встановили на рівні прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. З цього моменту і на тривалий період прожитковий мінімум, який встановлювався в законі, і фактичний були дуже близькі. Після 2014-го року, коли почався військовий конфлікт, прожитковий мінімум в держбюджеті був заморожений і гарантії не переглядалися. А ціни виросли майже в два рази. Тому сформувався такий величезний розрив ", – розповіла старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.

Як перерахують:

надбавка збільшиться з 17,2 до 17,69 грн;

мінімальна пенсія з 1720 до 1769 грн;

максимальна пенсія з 17 210 до 17 690 грн.

Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в межах 10% прожиткового мінімуму, – йдеться в ст. 293 Податкового кодексу. Так, до 1 липня показник ПМ для працездатної складе 2270 грн, а ставка – 227 грн. Після першого липня прожитковий мінімум 2379 грн, а ставка – 237,9 грн.

В Україні загальний показник прожиткового мінімуму 1 грудня підвищать до 2189 грн, цей розмір "заморозять" фактично на пів року, до липня 2021-го. Водночас не будуть зростати й мінімальні пенсії, зарплати частини бюджетників.

Проти такої ініціативи виступили в Рахунковій палаті. Там проаналізували проєкт головного фінансового документа й заявили: підходи до формування розміру ПМ потрібно міняти.

"2189 грн – розмір прожиткового мінімуму, тоді як фактичний розмір – 3763 грн. Це в 1,6 раза перевищує розмір, який визначено урядом на грудень цього року. Розрахункова палата звернула увагу на потребу змінити підходи до формування розміру прожиткового мінімуму", – заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

Як змінюватиметься прожитковий мінімум у 2021 році:

загальний показник: до 1 липня – 2189 грн, з 1 липня – 2294 грн, а з 1 грудня – 2393 грн;

для дітей до 6 років: до 1 липня – 1921 грн, з 1 липня – 2013 грн, з 1 грудня – до 2100 грн;

для дітей і підлітків від 6 до 18 років: до 1 липня – 2395 грн, з 1 липня – 2510 грн, з 1 грудня – 2618 грн;

для інвалідів: до 1 липня – 1 769 грн, з 1 липня – 1 854 грн, з 1 грудня – 1 934 грн;

для працездатних громадян: до 1 липня – 2270 грн, з 1 липня – 2379 грн, з 1 грудня – 2481 грн.

Як підвищуватимуть прожитковий мінімум в Україні.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко пояснює OBOZREVATEL: від прожиткового мінімуму залежить розмір багатьох соціальних виплат, зокрема пенсій.

"Якщо різко його підвищити, це виллється у великі гроші. Відомо, що прожитковий мінімум, який встановлюється в бюджеті, значно менший, ніж реальний його розмір. Головне запитання: де взяти гроші? Незрозуміло, що буде з економікою, що буде з бюджетом. Звичайно, прожитковий мінімум занижений. Це не можна називати прожитковим мінімумом. Це величина, до якої прив'язано витрати на соціальні виплати", – розповідає Ткаченко.

В ідеалі, за словами вченого, потрібно підвищити цей розмір до фактичної вартості життя. За останніми даними Мінсоцу, це 3763 грн. Водночас за старою методикою цифра повинна бути на 20-40 грн більшою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.