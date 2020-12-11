Українцям пропонують підробіток на свята: кому платять найбільше

В Україні збільшилася кількість пропозицій підробітків на новорічні свята. Роботодавці пропонують оплату до 600 грн за день.

Про це OBOZREVATEL розповіла керівниця напряму з роботи з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна. За її словами, спостерігається значна кількість пропозицій для аніматорів (усіляких героїв мультфільмів, святого Миколая, Діда Мороза, Снігуроньки і т.д.), кухарів на вуличні ярмарки (зокрема, кухарів на виготовлення млинців), складальників новорічних коробок і продавців на святкові ярмарки.

Роботодавці називають у середньому такі зарплати:

Аніматор – 400 грн за день

Кухар на млинці – 480 грн за день

Складальник новорічних коробок – 600 грн за день

Продавець на новорічний ярмарок – 500 грн за день

Поки найбільша кількість таких вакансій зосереджується у великих містах – Києві, Одесі та Харкові. "Незважаючи на епідеміологічну ситуацію, людям хочеться свята, тому попит на тимчасовий персонал на час свят все одно зростатиме, але, думаю, він у будь-якому разі буде меншим за торішній. Найімовірніше, це будуть вакансії, пов'язані з продажами, маркетингом, івент-менеджментом, поліграфічними послугами, проведенням культурних заходів", – прокоментувала Олена Кірільєвніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільше на віддаленій роботі в середньому заробляють T Sales-менеджери й менеджери з продажу.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення спростити отримання допомоги з безробіття на час карантину. Це пов'язано зі скороченням кількості вакансій, масовим звільненням під час першої хвилі карантинних обмежень.