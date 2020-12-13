Українцям продають фальсифікований алкоголь: що потрібно знати і як вибрати пляшку

В Україні напередодні новорічних свят традиційно зростає попит на алкогольні напої. Однак, купуючи горілку, вино або коньяк, можна потрапити на фальсифікат і отруїтися.

Про те, де найчастіше продають неякісну продукцію і як правильно вибрати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

До 50% підробки: де не можна купувати алкоголь

У великих супермаркетах і мережевих магазинах небезпечний для здоров'я алкоголь практично не трапляється, як розповідає керівник відділу тестувань Центру експертиз ТЕСТ Ніна Кальдій. А ось у дрібних крамницях, кафе, на ринках і в інтернеті купити фальсифікат нескладно.

"Трагічні випадки, які трапляються після вживання неякісного алкоголю, всі пов'язані з продажем "з рук", у маленьких магазинах. Треба бути дуже обережними, купуючи продукцію в інтернеті. Найчастіше на сайтах таких магазинів немає жодних даних, окрім контактного номера телефону", – розповідає керівниця лабораторії.

У супермаркетах же порушення, які вдалося виявити центру експертиз, незначні: не вказують усі найменування сортів винограду у винах, не дотримуються технології приготування коньяку тощо.

Директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов також упевнений: великі порушення є в якості алкоголю з інтернету, ринків і дрібних крамниць. За оцінками експертів, там міститься до 50% фальсифікату.

"Багато хто досі купує в інтернеті, перепродає і розповідає потім, що "тьотя працює на заводі і принесла". Є мінімальна ціна на алкоголь. Не може горілка коштуватиме менше 89,4 грн. А люди купують по 50 грн за літр в інтернеті, з машин просто ящиками. Якість такого алкоголю – самі розумієте ... " – говорить Несміянов.

Вживання фальсифікованого алкоголю загрожує трагічними наслідками. Щороку в Україні від "алкоголю" вмирають десятки людей. Наприклад, рівно рік тому в Миколаєві після розпиття спиртних напоїв у місцевому кафе двоє далекобійників померли, ще троє потрапили до лікарні. Якщо замість етанолу в алкоголь додали метанол, такий алкоголь призведе до отруєння організму.

Несміянов впевнений: купувати алкоголь не варто навіть у відомих онлайн-магазинах, наприклад, у Rozetka. "Там під одним брендом ховається багато магазинів. Це майже той самий OLX. Ви в результаті отримаєте від фізособи-підприємця алкоголь, ще й можливо без чека. Я не знаю, чи продають там сурогат, але не радив би пробувати", – пояснив експерт.

В Україні є мінімальні ціни на алкоголь: якщо дешевше – фальсифікат

Варто чітко розділяти два види фальсифікату – розповідає Ніна Кальдій. У лабораторних умовах вивчають склад напою і порівнюють його з заявленими на етикетці показниками. Але є й інше порушення – відсутність правильної акцизної марки. Тобто податки з такого алкоголю не сплачуються.

Такий фальсифікат може бути як якісним, так і небезпечним для здоров'я. Визначити, чи справжній це алкоголь, можна за ціною. Справа в тому, що в Україні діють обмеження за мінімальною вартістю алкогольних напоїв. Наприклад, продавати горілку дешевше ніж за 89,4 грн за пляшку не можна. І якщо вам пропонують дешевше, будьте впевнені, що це фальсифікат.

Мінімальні ціни на алкоголь в Україні (за 0,5 л):

горілка (40%) – 89,4 грн;

пиво – 19,5 грн;

коньяк – 128,32 грн;

ігристе вино – 89 грн;

кріплене вино – 49 грн.

До речі, Кабінет міністрів востаннє переглядав мінімальні ціни аж 2018-го. Що вони нижчі, то складніше чесним виробникам, які дотримуються всіх стандартів і платять податки, конкурувати з фальсифікатом.

Завдяки перерахунку цін у 2021-му планують зібрати додатково 2,7 млрд грн до бюджету. Але мова йде тільки про пропозицію – остаточне рішення не ухвалене. Мінфін пропонує підвищити мінімальні ціни до:

пиво до 19,69 грн;

коньяк до 131,85 грн;

ігристе вино до 90,22 грн;

кріплене вино до 49,78 грн.

Як правильно вибрати й купити алкоголь в Україні

Купувати краще у великих торгових мережах. Головне правило – не ризикувати і відмовитися від алкоголю, який продають на ринках, у дрібних магазинах або в інтернеті. Великі мережі найчастіше працюють безпосередньо з виробниками, а після покупки обов'язково видають чек.

Від ціни залежить якість. Ціна не повинна бути меншою за мінімальну. Також ціна буде змінюватися залежно від того, яка витримка алкоголю, хто виробник, який склад.

Наприклад, як пояснила Ніна Кальдій, вино може коштувати дорожче, але в нього не можна додавати барвники, ароматизатори, розбавляти водою або чим-небудь ще. А ось "винний продукт" може бути підфарбований, у нього можуть додавати ароматизатори або розбавляти напій різними соками.

"Якщо говорити про вино або шампанське однієї категорії, там різниця в ціні буде більша через витримку. Є молоде вино, є витримане. Те саме стосується й шампанського. Якщо напій витриманий 6-12 місяців, смак може бути насиченішим, але й ціна буде вища", – пояснює керівниця лабораторії.

Надмірне вживання навіть якісного алкоголю може призвести до отруєння і смерті. Якщо ви вже вирішили випити на свято, купуйте якісний алкоголь, хай навіть він коштує дорожче, і дотримуйтеся культури споживання.