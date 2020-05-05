Українцям продають фальшивки: гроші масово друкують і поширюють по всій країні

В Україні підроблені гривні та долари можна купити просто в інтернеті. Фальшивомонетники цілими партіями поширюють липові купюри, які потім потрапляють на ринки, в обмінники і навіть банкомати. Такі "гроші" можуть опинитися в гаманці будь-якого українця.

Про те, як працюють фальшивомонетники в Україні і звідки беруться "гроші" – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Фальшивки поширюють "скарбами" і поштою

В Україні працює ціла інфраструктура поширення фальшивих грошей. У великих містах працює система "скарбів", коли українцям пропонують отримати велику суму і ховають її в різних районах – у щілинах будинків. у каналізаційних люках, у кущах.

Потім покупцю надсилають скриншот карти, на якій спеціальною позначкою вказується місце, де заховані фальшивки. "Кладмени" (ті, хто залишає такі "скарби"), не знають, на кого працюють і кому залишають "сховки", а покупці не знайомляться ні з продавцями, ні з кур'єрами.

Фальшивки в Україні

Другий варіант – отримати фальшивку просто поштою. Продавці пропонують скористатися "Новою поштою". У самій компанії неодноразово пояснювали: якщо посилка правильно запакована, перевіряти її не можуть. Тому іноді українці використовують поштові служби, щоб відправити кілька грамів марихуани або стос несправжніх купюр.

OBOZREVATEL під виглядом клієнта спробував купити дрібну партію фальшивок у Даркнет (тіньовий сегмент інтернету, доступ до якого можна отримати лише за допомогою спеціального браузера, а на сайти потрапляють тільки ті, хто знає точну його назву, що складається з літер і цифр). Охочих продати гроші виявилося чимало.

Продавці фальшивок переконують: і гривні, і долари найвищої якості. Їх нібито не розпізнає навіть банкомат. Але і ціна у таких "грошей" висока. Наприклад, продавець одного з магазинів розповів OBOZREVATEL: за 1500 фальшивих доларів візьмуть 600 справжніх і в біткоіні.

"Закладки" або так звані "скарби" роблять у Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Маріуполі. В інших населених пунктах свої фальшивки можна отримати у замаскованій посилці. Щоправда, працюють фальшивомонетники за умови 100% передоплати, а якщо якоїсь миті продавець просто зникне, повернути кошти буде неможливо.

Але і тут учасники тіньового ринку знайшли вихід. У Даркнет на спеціальному майданчику кожного, хто розмістив повідомлення, перевіряють модератори. Наркотики, чужі паспорти, адреси, кредитки та фальшивки купують тільки у тих, хто вже має позитивну історію на "форумі" і хто пройшов верифікацію модераторів.

Самі модератори мають свою частку від продавців. Щоб розмістити оголошення, треба купити абонемент на місяць-рік.

"Бізнес працює злагоджено. У 2017-му взагалі кілька мільйонів продали. Проблем не буде. Головне – швидше позбутися і особливо не світити грошима. Ну і не скупитися. Не треба йти і за один день всі гроші "сіяти". Потрошку", – ділитися досвідом один із покупців на форумі.

Він професійно заробляє на фальшивках уже кілька років. Купує невеликими партіями. Іноді тут-таки на форумі знаходить тих, хто переводить у готівку. Вони за невеликий відсоток погоджуються прийняти гроші на свою банківську карту і потім поповнити на них, наприклад, гаманець у криптовалюті.

Хто керує бізнесом?

Головний плюс роботи з фальшивками – автономність. Керувати справою можна навіть із в'язниці. Наприклад, одну з найбільших груп затримали кілька років тому в Одесі. При собі у них було $500 тис. і заготовки на гривневі банкноти.

Як з'ясувалося, керував групою в'язень просто із СІЗО. Структура бізнесу виглядає так:

Організатор схеми – найчастіше купує великі партії у тих, хто друкує "гроші" на обладнанні або ввозить їх з-за кордону, іноді сам утримує виробництво;

Регіональні лідери – знаходять продавців і кладменів, зв'язують перших із другими, координують роботи і стежать за поставками; з організаторами "лідери" особисто не знайомі;

Продавці – знаходять клієнтів, спілкуються з ними, отримують свій відсоток з кожної угоди, зв'язуються з кладменами: пояснюють, де забрати "скарб" і куди його передати;

Кур'єри або кладмени – нижчий щабель у злочинній ієрархії; отримують товар, доправляють його й іноді роблять позначки на карті. Вони ні з ким не знайомляться, не ставлять запитань і найчастіше потрапляють в поліцію.

Долари і гривні часто друкують у Росії, а потім поширюють у всіх найближчих країнах. Щоправда, свої "майстри" є і в нас. "Високоякісний друк банкнот номіналом 100 і 50 доларів США фальшивомонетники здійснювали у промислових масштабах із використанням обладнання одного з поліграфкомбінатів Західної України", – розповіли у пресслужбі СБУ про одне з угруповань.

Зазначимо, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, згідно зі 199 статтею Кримінального кодексу, карається до семи років ув'язнення. А якщо у схемі бере участь група осіб – 12 років.