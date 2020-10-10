Українцям приходять фальшиві штрафи від шахраїв: як уберегти себе

Українцям приходять фальшиві штрафи за порушення ПДР від шахраїв. Сплативши його, водії втрачають свої кошти. Щоб уберегтися, в поліції радять перед тим, як відправляти гроші, перевірити наявність санкції в базі.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "До нас зверталися водії, говорили, що їм прийшов штраф, проте в цей час вони були в іншому місці. Так, ми виявляли автомобілі-двійники", – говорить прессекретарка патрульної поліції України Яна Кутова. Що стосується липових штрафів, то тут поки такої інформації немає. Але в будь-якому разі у відомстві радять перш ніж оплачувати, перевірити по базах.

Зробити це можна кількома способами, наприклад, в електронному кабінеті водія на сайті e-driver.hsc.gov.ua, на сайті МВС bdr.mvs.gov.ua, а також у додатку "Дія". Адвокат Андрій Вареник теж радить перш ніж бігти оплачувати штраф, спочатку перевірити його справжність.

"На жаль, із введенням діджиталізації в країні в шахраїв збільшилася можливість доступу до різних баз. Вони можуть легко купити дані людей. Тому перевірити штраф можна на офіційному сайті МВС за номером автомобіля або технічного паспорта. Є різні додатки і чат-боти в телеграмі. Або просто зателефонувати на 102. Якщо ніде ви своє порушення не знайшли, то сміливо його ігноруйте", – рекомендує він.

Скаржитися в поліцію адвокат пропонує тільки в разі, якщо ви постраждали. Наприклад, оплатили штраф, а потім з'ясувалося, що його надіслали шахраї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.