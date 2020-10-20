Українцям повернуть податки на банківські картки: за що і як отримати

Українці за законом можуть до кінця року звернутися до податкової й повернути частину ПДФО. Така можливість надається всім, хто офіційно працював і витрачав гроші на навчання, лікування, іпотеку тощо.

Про те, як і скільки податків можна повернути – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кілька місяців до повернення податків

Податковий кодекс дозволяє в окремих випадках повернути частину сплаченого ПДФО. Так, у разі, якщо торік українець платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страхівку (зокрема, пенсійну), він має право написати заяву в Державну фіскальну службу і протягом двох місяців отримати повернення виплачених податків.

Як отримати компенсацію:

звернутися до податкової за місцем реєстрації;

заповнити декларацію;

підтвердити витрати, за які можна отримати компенсацію;

протягом 60 днів отримати кошти на банківський рахунок.

Звернутися потрібно до кінця року до податкової за місцем реєстрації. Там попросять заповнити декларацію й письмово підтвердити витрати (це може бути квитанція, виписка тощо).

Компенсацію можна отримати на витрати загальною сумою не більш ніж річний дохід. До того ж розмір компенсації обчислюється за формулою:

Сума витрачених коштів × 18%

Із зарплати в 13 тис. грн компенсувати можна тільки витрати на суму до 156 тис. грн. Так, якщо на іпотеку (відсотки), навчання або лікування минулого року витратили 20 тис. грн, то цьогоріч можна отримати компенсацію в розмірі 3600 грн. Важливо в такому разі зазначити, що для компенсації іпотеки необхідно надати довідку з банку, в якій окремо вкажуть, яка сума витрачена саме на оплату відсотків.

Звернутися за компенсацією за 2019 рік можна до кінця 2020-го. Також важливо зазначити, що компенсацію можуть отримати громадяни України, які витратили гроші в українських компаніях. Тобто якщо вирушити на лікування, наприклад, в Ізраїль, на компенсацію розраховувати не варто.

"У разі компенсації вартості здобуття освіти члена сім'ї першого ступеня споріднення також необхідно надати документи, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження дитини або копію свідоцтва про шлюб). Крім того, потрібно подати заяву із зазначенням номера рахунку в установі банку, на який буде перераховано знижку. Податок підлягає поверненню протягом 60 календарних днів із дня подачі декларації", – пояснюють у податковій.

Більшість українців про своє право отримати повернення податків не знає, розповідає OBOZREVATEL податковий експерт Олександр Почкун. Водночас у США, наприклад, добре знають, за що їм можуть списати податки й активно користуються всіма законними правами.

Скільки податків платять українці

Податки платять усі українці: навіть ті, хто офіційно не працює. Щонайменше ПДВ закладено в ціні майже кожного товару. Крім того, 18% прибуткового податку (ПДФО) потрібно заплатити не тільки із зарплати, але й із додаткового доходу.

Також українці платять 22% єдиного соцвнеску (ЄСВ) і 1,5% військового збору. Згідно з українським законодавством, сплачує замість співробітника роботодавець. Уже багато років розглядається ідея зобов'язати українців платити самим. Тоді роботодавець віддаватиме "брудну" зарплату, а ми повинні будемо самостійно звертатися до податкової, заповнювати декларації й переказувати кошти.

Це може змінити підхід до всіх публічних фінансів. Тоді буде розуміння, що всі державні гроші – наші загальні податки, як фізичних осіб, так і підприємств. Тому і ставитися до їх розподілу потрібно обережніше. Наприклад, безконтрольна виплата субсидій навіть тим, хто отримує зарплату в конвертах і може сам платити за рахунками, це неефективне управління загальними грошима платників податків.