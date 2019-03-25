Українцям повернуть гроші за газ: регулятор покарав облгази

Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала три облгази на 850 тис. грн кожен і зобов'язала до 5 квітня повернути гроші тим українцям, які в результаті перерахунку змушені були заплатити за блакитне паливо більше.

Про це повідомили у прес-службі НКРЕКП. Таке рішення стало результатом перевірки облгазів, яку призначили після того, як вони почали нараховувати платіжки з урахуванням "коефіцієнта приведення обсягу газу до стандартних умов". Цю дію регулятор визнав незаконною.

"Зобов'язати операторів до 5 квітня 2019 року привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом перерахунку платіжок побутових споживачів за період, що перевірявся в частині визначення фактичного обсягу споживання (розподілу) природного газу на підставі даних лічильників", — йдеться у повідомленні НКРЕКП.

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Так, фактично якщо раніше сім'я отримувала платіжки з урахуванням коефіцієнта і оплачувала їх, облгаз зобов'язаний провести перерахунок і повернути гроші (вони будуть вважатися переплатою). Наразі це рішення стосується трьох операторів: "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Київоблгаз", проте також проходять перевірки інших підприємств за такою самою процедурою.

Самі ж облгази заявили, що за минулий період перелічені суми в платіжках вказали "для довідки". При цьому, нібито, компенсувати різницю повинна держава, а не споживачі.

"У нижній частині рахунків інформативно вказана сума перерахунку за час дії занижених норм, які були визнані Верховним судом незаконними. Сума боргу не підлягає сплаті, на неї не будуть нараховуватися пеня і штраф", – заявили в "Регіональній газовій компанії".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг отримала у Регуляторної служби дозвіл перевірити всі 20 облгазів, які виставили платіжки з перерахунком. І 20 компаній відразу ж подали до суду: намагаються довести, що майбутні перевірки незаконні.

До речі, 14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ з 1 травня 2019 року.

З 1 листопада 2018-го газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однієї з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

Також стало відомо, що в Україні у травні 2019 року тариф на газ можуть підвищити з 8,55 до 9,7 грн/куб.

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