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Українцям повернуть гроші за газ: регулятор покарав облгази

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Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала три облгази на 850 тис. грн кожен і зобов'язала до 5 квітня повернути гроші тим українцям, які в результаті перерахунку змушені були заплатити за блакитне паливо більше.

Про це повідомили у прес-службі НКРЕКП. Таке рішення стало результатом перевірки облгазів, яку призначили після того, як вони почали нараховувати платіжки з урахуванням "коефіцієнта приведення обсягу газу до стандартних умов". Цю дію регулятор визнав незаконною.

"Зобов'язати операторів до 5 квітня 2019 року привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом перерахунку платіжок побутових споживачів за період, що перевірявся в частині визначення фактичного обсягу споживання (розподілу) природного газу на підставі даних лічильників", — йдеться у повідомленні НКРЕКП.

Українцям повернуть гроші за газ: регулятор покарав облгази

pixabay

Новини
''Злочин і шахрайство'': нардеп назвав причини, які дозволяють не платити облгазам за приписані обсяги

Так, фактично якщо раніше сім'я отримувала платіжки з урахуванням коефіцієнта і оплачувала їх, облгаз зобов'язаний провести перерахунок і повернути гроші (вони будуть вважатися переплатою). Наразі це рішення стосується трьох операторів: "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Київоблгаз", проте також проходять перевірки інших підприємств за такою самою процедурою.

Самі ж облгази заявили, що за минулий період перелічені суми в платіжках вказали "для довідки". При цьому, нібито, компенсувати різницю повинна держава, а не споживачі.

Українцям повернуть гроші за газ: регулятор покарав облгази

"У нижній частині рахунків інформативно вказана сума перерахунку за час дії занижених норм, які були визнані Верховним судом незаконними. Сума боргу не підлягає сплаті, на неї не будуть нараховуватися пеня і штраф", – заявили в "Регіональній газовій компанії".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг отримала у Регуляторної служби дозвіл перевірити всі 20 облгазів, які виставили платіжки з перерахунком. І 20 компаній відразу ж подали до суду: намагаються довести, що майбутні перевірки незаконні.

До речі, 14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ з 1 травня 2019 року.

З 1 листопада 2018-го газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однієї з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

Також стало відомо, що в Україні у травні 2019 року тариф на газ можуть підвищити з 8,55 до 9,7 грн/куб.

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Тема
ринок газу
Місце
Україна
Теги
газтарификомунальні послуги
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
850 тис грн для облгазу - копійки! Уряд знову вважає українців лохами!
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