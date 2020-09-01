Українцям пообіцяли позапланове підвищення пенсій: Третьякова розкрила деталі

Кабмін і Верховна Рада з 2021 року планують ввести доплати до пенсій для пенсіонерів старше 75 років подібно до того, як у 2020 році вони були введені для пенсіонерів старше 80 років.

Про це сказала голова парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми очікуємо 15 вересня, коли буде внесено державний бюджет. Я на постійному контакті з міністром фінансів. Він закладає надбавку і для осіб 75+. Будемо допомагати людям, які працювали в основному за радянських часів і мають дуже малу пенсію зараз", – сказала вона.

Третьякова пояснила, що люди, яким більше 75 років, працювали за радянських часів, коли не було високих заробітних плат, тому їх пенсія зараз не є справедливою.

Згідно з даними Держстату, на кінець 2019 року в Україні було 9,98 млн осіб старше 60 років і 7,15 млн осіб старше 65 років.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу після засідання 1 вересня сказав, що йому не відомі деталі пропозиції Третьякової, а також, де будуть взяті гроші на доплати.

"Щоб компетентно говорити з питання, потрібно розуміти позиції і Мінфіну, позицію Мінсоцполітики, профільних комітетів, і виходячи з цього розуміти, якими засобами ми зможе оперувати в наступному році. З урахуванням підготовки бюджету на 2021 рік, це можливо, але потрібно буде виходити більш конкретно, з реалій, в яких ми будемо опинятися", – сказав Разумков.

Які доплати дали пенсіонерам

Третьякова нагадала, що в 2020 році Рада ухвалила два закони, згідно з якими люди старше 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1 тис. грн, яка була надана одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату в розмірі 500 грн на місяць до пенсії довічно .

"А тому, кому 80+ і він самотній, ще встановлена доплата на догляд – більше 700 грн на місяць", – сказала Третьякова.

За її словами, компенсатори були знайдені, в тому числі з грошей, які виділяються на соціальну політику.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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