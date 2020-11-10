Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого від'єднають взимку і що робити

В Україні близько 9 млн осіб найближчим часом можуть залишитися без газу. Так, уже з 1 січня 2021-го, відповідно до закону, у всіх, хто не встановив газові лічильники, повинні вимкнути блакитне паливо.

Про те, кого зачепить нововведення, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні без газу можуть залишитися мільйони сімей

"Ви можете подати заявку і до кінця місяця встановити лічильник безкоштовно, інакше вже з 1 січня газопостачання вам буде зупинено", – розповіли OBOZREVATEL у "Миколаївоблгаз". Така ситуація – по всій країні. Відповідно до закону "Про комерційний облік газу", всі, у кого немає лічильників на блакитне паливо, вже з 1 січня 2021 року мають залишитися без блакитного палива.

Облгази в цій ситуації – заручники. Вони фізично не можуть постачати газ, якщо це забороняє закон. З іншого ж боку, в профільному комітеті вже давно існує негласний консенсус: терміни потрібно продовжувати. Однак через місцеві вибори й більш насущні питання рішення досі не ухвалили.

А до вимкнення залишилося всього півтора місяця. OBOZREVATEL вдалося зв'язатися з членом профільного комітету Ганною Скороход і заступником голови комітету Олексієм Кучеренком. Обидва подякували за те, що їм нагадали про проблему, і підтвердили: рішення досі не ухвалено.

"Спасибі, що нагадали про питання. Я прямо сьогодні можу зареєструвати законопроєкт, зараз буду з'ясовувати, як так сталося", – сказав нам заступник голови комітету Олексій Кучеренко. Справа в тому, що вимкнення прописано в законі, тому уникнути цього можна тільки після рішення Верховної Ради – єдиний орган, який має повноваження змінювати закони.

Але місцеві вибори, конституційна криза, голосування бюджету фактично змістили акцент. Навіть профільні нардепи, завдання яких законодавчо забезпечувати діяльність у комунальній сфері, про "газову проблему" просто забули. І Олексій Кучеренко, і Анна Скороход пообіцяли найближчим часом розібратися в ситуації і внести необхідні зміни в закон. OBOZREVATEL продовжить стежити за ситуацією і в разі, якщо найближчим часом відповідні законопроєкти не будуть внесені на розгляд парламенту, нагадає народним обранцям про їхню обіцянку.

Як розповіла голова енергетично-житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, близько трьох мільйонів сімей найближчим часом за законом можуть позбутися газу. Водночас експертка вважає, що найімовірніше, блакитне паливо не вимкнуть, хоча повинні були б це зробити.

"Я не думаю, що такій кількості українців вимкнуть газ", – розповідає експертка в коментарі OBOZREVATEL. Водночас вона зазначає: в цій ситуації звинувачувати облгази не варто, мовляв, зараз немає можливості за свій рахунок встановити лічильники.

Фактично вже з 1 січня мільйони сімей можуть залишитись без газу в розпал опалювального сезону. За оцінками глави профільного відділення "Опори" Тетяни Байко, нововведення може стосуватися майже трьох мільйонів сімей. "Я не думаю, що почнуть вимикати газ такій великій кількості споживачів", – говорить Бойко.

Також перерахують нормативи

Так, наприклад, якщо зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), то за граничними нормативами доведеться сплатити вже 29,4 кубометра (9,8 куба на людини). Наприклад, за чинним тарифом сума в платіжці може вирости з 29,1 до 87,3 грн. Тобто втричі.

Норматив споживання газу переглянуть 104.ua

Як розповів OBOZREVATEL перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, в законі дійсно сказано, що з 1 січня 2021 газ тим, у кого немає лічильника, зовсім повинні вимкнути. Але на думку парламентарія, замість цього всього лише продовжать стару норму. "У мене є відчуття, що дію закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а з огляду на норму споживання, все-таки в останній момент продовжать", – сказав Кучеренко.

Ба більше, як розповіли на гарячій лінії одного з облгазів, щоб перейти на нові нормативи (граничні) офіційно, потрібно підписати протокол про відмову від встановлення лічильника. Якщо просто не відчинити двері у свою квартиру, відмовою це вважатися не може.

До речі, проблеми можуть бути і з субсидіями, яка покриває соціальні, а не граничні норми споживання. Тобто за різницю в такому разі доведеться платити з власної кишені. У випадку з сім'єю з трьох осіб і з газовою плитою йдеться про 58,2 грн на місяць.