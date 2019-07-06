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Українцям підвищили зарплати на 20%: нові цифри

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В Україні середня зарплата становить 9874 грн. За рік цей показник збільшили на 20%.

Про це йдеться в Держслужбі статистики. Номінальна середньомісячна зарплата одного працівника в січні-травні 2019 року в Україні склала 9878 грн. При цьому, як уточнили в Держстаті, в травні в порівнянні з попереднім місяцем середній розмір зарплати знизився на 0,3%, тоді як в порівнянні з травнем попереднього року показник виріс на 17,4%.

У січні-травні 2019 року в порівнянні з січнем-травнем 2018 року середньомісячна зарплата зросла на 20,1%.

Середня зарплата в Україні

Середня зарплата в Україні

minfin.com.ua

Новини
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Відзначимо, згідно з законом, до мінімальної зарплати прив'язані і пенсії для українців, які мають повний стаж і вік від 65 років. Правда, днями Кабмін прийняв норму, яка і так гарантує для такої категорії пенсію в розмірі не менше двох тисяч гривень. Якщо розрахункова виплата менше, її автоматично підтягують до 2 тис. грн.

В 2021-му, з огляду на зростання мінімалки, українці з повним стажем будуть отримувати як мінімум 2001,2 грн, а у 2022-му – 2116 грн. Таке зростання доходів дозволить утримувати рівень добробуту. Однак проблема в тому, що рівень цей – за межею бідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата становить 4 173 гривні. Таким чином, її підняли на 450 грн в порівнянні з показником 2018 року.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
зарплатамінімальна зарплата
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
средняя зарплата типа выросла,в основном по причине очень больших зарплат топ менеджмента ,так называемого,у которого ставки после за годы после переворота .увеличивались кратно,и часто сразу на полпорядка и выше.в отличии от типа повышения зарплаты простому рабу,у которого увеличивали на десять или пятнадцать процентов ставку или почасовой тариф ,и паралельно уменьшали процент приработка и премии .итогом было то .что фактически денег было столько же на руки,.или мизерное увеличение ,.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
...удерживать уровень благосостояния....Офигеть...Это уровень???Это дерьмо а не уровень)))
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