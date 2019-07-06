Українцям підвищили зарплати на 20%: нові цифри

В Україні середня зарплата становить 9874 грн. За рік цей показник збільшили на 20%.

Про це йдеться в Держслужбі статистики. Номінальна середньомісячна зарплата одного працівника в січні-травні 2019 року в Україні склала 9878 грн. При цьому, як уточнили в Держстаті, в травні в порівнянні з попереднім місяцем середній розмір зарплати знизився на 0,3%, тоді як в порівнянні з травнем попереднього року показник виріс на 17,4%.

У січні-травні 2019 року в порівнянні з січнем-травнем 2018 року середньомісячна зарплата зросла на 20,1%.

Середня зарплата в Україні minfin.com.ua

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Відзначимо, згідно з законом, до мінімальної зарплати прив'язані і пенсії для українців, які мають повний стаж і вік від 65 років. Правда, днями Кабмін прийняв норму, яка і так гарантує для такої категорії пенсію в розмірі не менше двох тисяч гривень. Якщо розрахункова виплата менше, її автоматично підтягують до 2 тис. грн.

В 2021-му, з огляду на зростання мінімалки, українці з повним стажем будуть отримувати як мінімум 2001,2 грн, а у 2022-му – 2116 грн. Таке зростання доходів дозволить утримувати рівень добробуту. Однак проблема в тому, що рівень цей – за межею бідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата становить 4 173 гривні. Таким чином, її підняли на 450 грн в порівнянні з показником 2018 року.

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