Українцям підвищать зарплати: скільки будемо отримувати в 2021-му

У 2020 році реальний рівень зарплат знизиться на 13,9%, а в 2021-му збільшиться на 3,2%. В середньому українці зароблятимуть близько 12,4 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, відповідні цифри опублікували в оцінках Кабінету міністрів. У період жорсткого карантину рівень зарплат в Україні обрушився.

При цьому вже з травня розпочався плавне зростання. Через скорочення виробництва, падіння ВВП, кількість робочих місць скорочується. Якщо ще в 2019-му роботодавці змушені були підвищувати зарплату, щоб боротися за своїх співробітників, то в наступному році українці будуть готові боротися за вакансію і з невисокою зарплатою.

Як зміниться рівень зарплат в Україні Кабінет Міністрів України

Економіст Єгор Козицький вважає, що 2021-й рік, якщо карантин продовжиться, може пройти з ростом ВВП усього на 2%, але при цьому відразу після новини про появу вакцини ситуація на ринках буде поліпшуватися, в надії швидкої активізації бізнесу та виходу з пандемії.

"Два складних року і потім зростання. І це за умови наявності продуманого плану в уряду, якщо не буде ігор з емісією гривні і на зовнішніх ринках буде відносно стабільна ситуація", – говорить експерт.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень необхідно скоротити до 4 днів. Низка країн вже впровадила нововведення: практика засвідчує, що продуктивність не втрачається, а настрій працівників покращується.