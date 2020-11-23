Українцям підвищать пенсійний вік і вимоги щодо стажу: кого зачепить

В Україні з 2021 року збільшиться пенсійний вік для жінок і посилять вимоги щодо стажу для всіх. В результаті частина українців вийде на заслужений відпочинок пізніше.

Про те, коли і як зміняться вимоги – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кому підвищать пенсійний вік?

Зараз українки виходять на пенсію у віці 59,6 років. А вже з квітня 2021-го, згідно закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсійний вік збільшать до 60 років. Це станемо останнім етапом перегляду правил, прийнятих ще в 2011-му.

Таким чином, вже з наступного року і чоловіки, і жінки матимуть рівні права і повинні будуть працювати як мінімум до досягнення віку в 60 років. При цьому варто відзначити, що ті українки, які досягнуть віку 59,6 років до квітня наступного року, зможуть отримати виплату на півроку раніше. Це торкнеться тих, хто народився з 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961 року.

Зараз українці виходять на заслужений відпочинок раніше всіх в Європі. Ще кілька років тому уряд під тиском МВФ розглядала варіанти перегляду цього показника. В результаті розробили систему гнучкого пенсійного віку – залежно від стажу, на пенсію можна вийти в 60, 63 або 65 років.

Як зміняться вимоги щодо стажу?

В Україні в 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. Таким чином, мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. При цьому, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (в січні поточного року було 24 937 грн).

Щоб вийти на пенсію в 60 років – від 28 років стажу;

щоб вийти на пенсію в 63 роки – від 18 до 28 років стажу;

щоб вийти в 65 років – від 15 до 18 років.

Так, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років, а в 2021-м – вже 28 років. В 2028-го кордон збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що мінімальної пенсії в Україні заледве вистачатиме на покупку необхідних продуктів харчування. Фактичний розмір прожиткового мінімуму на пенсіонера практично на 1458 грн більше мінімальної пенсії.

В кінці вересня Мінсоцполітики запропонувало збалансувати солідарну пенсійну систему в Україні накопичувальним рівнем, щоб не тільки роботодавці, а й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.

До кінця 2020 року ті 60-річні, які не запрацювали необхідний стаж, можуть отримати спеціальну соціальну виплату. Уже з наступного року соцпенсії призначати перестануть.