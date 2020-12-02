Українцям перестануть надавати пенсії без стажу: хто залишиться без виплат і що робити

В Україні з 2021-го перестануть призначати "соціальні пенсії". Ті українці, які не зможуть виконати вимоги щодо стажу, змушені будуть працювати довше. І таких щорічно буде все більше і більше.

Про те, як зміняться пенсійні правила через місяць і кого це зачепить – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Соцпенсії" більше не призначатимуть

В Україні з наступного року потрібно буде мати щонайменше 28 років стажу для того, щоб вийти на заслужений відпочинок вчасно. Усім іншим доведеться працювати до 63-х (тобто від 18 до 28 років стажу), або 65-ти (тобто від 15 до 18 років).

Але якщо раніше і без офіційної пенсії можна було отримати виплату, з 1 січня 2021-го її скасують. Річ у тім, що до кінця 2020-го всім, хто не мав достатньо стажу, держава платила матеріальну допомогу до моменту, поки вони не досягнуть потрібного віку. Наприклад, якщо ви виходите на пенсію цьогоріч, у вас є 24 роки стажу, але вам потрібно 27, повну пенсію вам не призначать.

У такому разі можна вийти на пенсію в 63 роки, але до 63 отримувати матеріальну виплату. Її розмір: різниця між фактичним доходом і мінімальною пенсією. Якщо не було ніякого доходу, то можна було отримувати мінімальну пенсію.

Але такі правила діють тільки 31 грудня 2021-го. "Нові виплати не будуть призначати, а тим, кому вона вже призначена, буде виплачуватися до 63 або 65 років", – розповідає OBOZREVATEL старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних дослідження Лідія Ткаченко. Вчена разом зі своїми колегами професійно вивчає пенсійну систему України.

До речі, ще кілька місяців тому радник міністра соцполітики Микола Шамбір озвучив новину про те, що в Україні перестануть призначати соціальну пенсію. Потім у коментарі OBOZREVATEL цю інформацію спростував. Мовляв, її і так не призначають із 2005-го.

"Мною такі слова були сказані. Зараз поняття "соціальної пенсії" викорінюється. Не можна сказати, що її немає, але з 2005-го вона не призначається. А ті, кому її вже призначили, доживають свого часу", – розповів радник міністра .

І це правда. Виплата, яку зараз призначають тим, хто не має потрібного стажу, не називається соціальною пенсією. Але за фактом є: її платять тим, хто досяг непрацездатного віку, але не заробив на повноцінну виплату.

І що робити, якщо не вистачає стажу?

По-перше, найважливіший крок – порахувати свій стаж. Якщо вам здається, що до пенсії ще багато років і взагалі її "можуть скасувати, допоки мені виповниться 60", це не означає, що не потрібно думати про свою пенсію.

Вимоги щодо стажу зростають щорічно, поки в 2027-му не складуть 35 років. Так, якщо 60 років вам виповниться у 2027-му або пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж, якщо у 2026-у – 34 роки тощо. Порахуйте, скільки років вам залишилося до пенсії, скільки стажу приблизно ви зможете заробити, і подивіться на таблиці нижче – чи вистачить вам для того, щоб вийти на пенсію вчасно.

Вимоги до стажу в Україні

Важливо працювати офіційно. І, з огляду на статистику, кількість українців, які не зможуть вчасно вийти на пенсію, буде рости. Усього за рік, з липня минулого року до липня 2020-го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис. осіб. І демографічна ситуація тут ні при чому. Коронавірус, криза, збільшення кількості фізосіб-підприємців та пом'якшення штрафів.

В Україні скоротилася кількість платників ЄСВ ПФУ

Але є і демографічні проблеми. Згідно з даними ООН (цифри озвучені в пояснювальній записці до законопроекту про запуск накопичувальної пенсійної системи):

Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися майже виключно за рахунок населення працездатного віку.

За умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграції ООН прогнозує зменшення чисельності населення України до 2050-го на 28%, а частка осіб у віці 60 років і старше зросте до 32%.

Населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Співвідношення між чисельністю населення пенсійного та працездатного віку зросте майже вдвічі.

"Ми робили розрахунки ще в 2017-м. Зрозуміло, що це моделювання, у нас виходило, що при вимозі за стажем в 30-32 роки, ситуація зміниться", – розповідають в Інституті демографії та соцдосліджень.

І чим ви молодше, тим складніше отримати стаж. Ось чому: з 2004-го в стаж не вважають декрет, освіту. Враховуються тільки ті роки, коли ви платили внески до Пенсійного фонду.

Що можна отримати замість пенсії?

Якщо на пенсію не заробили і купити стаж не можете (про це пізніше), то можна оформити виплату як незаможний. Вона оформляється за прикладом субсидії: якщо не робили покупку на суму від 50 тисяч, якщо немає додаткового доходу, якщо немає членів сім'ї, які можуть допомагати і т.д.

"Багато хто відмовляється від такої виплати, так як потрібно заповнювати декларацію, доводити, що немає додаткових джерел доходу. І це не пенсія. Це виплати для малозабезпечених", – зазначає Ткаченко.

Другий варіант – докупити стаж. Якщо вам уже 60, то вартість стажу буде вважатися за формулою: 22% від мінімальної зарплати помножити на два. Зараз це 2 640 грн за кожен місяць. Якщо вам немає 60-ти, стаж можна купувати поступово, тоді його вартість буде в два рази нижче.

За даними ПФУ, середній стаж 60-річного українця – 32 роки. Більшість поки що виконують вимоги і виходять на заслужений відпочинок вчасно. Але вже через кілька років ситуація загостриться і в результаті 45% українців у віці 60 років працюватимуть додатково 3-5 років. Якщо ви розраховуєте вийти на пенсію вчасно, потрібно вже зараз подбати про своє стажі.