Українцям перерахують зарплати: скільки отримаємо згідно бюджету на 2020-й

Згідно з прогнозом, який використовували при розрахунку бюджету України на 2020 рік, середня зарплата збільшиться до 12 497 грн. При цьому станом на вересень (останні дані Держстату) українці заробляють в середньому 10 687 грн.

Про це йдеться в базовому сценарії розвитку економіки, опублікованому Кабінетом міністрів. З урахуванням інфляції, середня зарплата в наступному році може збільшитися на 10,1%. У 2021 році українці зароблятимуть 14 187 грн (з урахуванням інфляції зростання на 7,5%), а у 2022-му – 16 014 грн (зростання на 7,2% з урахуванням інфляції).

Таким чином, зростання доходів українців буде сповільнюватися. Важливо також врахувати, що в уряді розробляють і більш позитивні сценарії розвитку, однак при розрахунку витратної і прибуткової частин бюджетів враховують базові оцінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що різкого підвищення заробітних плат учителям в 2020 році не буде.

В Україні зарплати всім держслужбовцям будуть платити на банківські картки, а не готівкою. Це допоможе щороку економити 60 млн грн.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!