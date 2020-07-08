Українцям перерахують зарплати і пенсії: в Кабміні озвучили нові суми і назвали дати

Українцям у 2020-му обіцяють підвищити мінімалку майже на 6%, а вже наступного року цей показник піднімуть ще на 1,5 тисячі, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про те, як новий розмір мінімальної зарплати вплине на українців і чому таке рішення треба було ухвалювати раніше, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Запізніле рішення Кабміну

Ще Кабмін Володимира Гройсмана пропонував закласти у бюджет на 2019 рік мінімалку в розмірі 5100 грн, згадує в коментарі OBOZREVATEL ексвіцеспікер Павло Розенко. За його словами, зараз рішення Кабміну має швидше політичний характер напередодні місцевих виборів.

"Ми вносили у проєкт державного бюджету на 2020 рік цифру у 5100 грн мінімальної зарплати. Така зарплата мала бути з 1 січня 2020 року. Те, що робить нова команда, робить із запізненням у 9 місяців. Це означає, що ці 9 місяців люди, що працюють, недоотримали певну суму", – каже Розенко.

Ексвіцеспікер, хоча він і сам є прихильником зростання мінімалки, вважає, що зараз підвищувати її без програми підтримки бізнесу не варто. Кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко з такою позицією не згодна: мінімалку підвищувати потрібно, але питання в тому, як це робити.

Прем'єр Денисі Шмигаль обіцяє підвищити українцям мінімалку liga.net

"У нас мінімальну зарплату намагалися тримати на рівні фактичного прожиткового мінімуму. Але сам набір, який закладений у прожитковий мінімум, суперечливий. Чіткої методики або стандартів зараз немає навіть на рівні законодавства. Наша влада сама вигадує і призначає цифру. Прем'єр-міністр підносить це як свою прекрасну знахідку, але насправді мінімальна зарплата так призначатися не повинна", – розповідає Ткаченко.

За її словами, розмір мінімалки має обговорюватися в рамках соціального партнерства трьох сторін: профспілок, роботодавців і влади. Сам принцип, коли уряд самостійно призначає мінімальну зарплату, абсолютно неправильний, впевнена вчена.

Як і коли виросте мінімалка

У 2020-му на українців чекає незначне підвищення вже у вересні – на 5,9% до 5000 грн. Наступного року цей показник, обіцяє прем'єр, підвищать двічі.

з 1 січня 2021-го – 6000 грн;

з 1 липня 2021-го – 6500 грн.

З огляду на те, що в Україні досить швидко зростають ціни, додає аналітик Єгор Комов, таке зростання у кращому разі дозволить найбільш малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів.

"Наше бачення необхідності підвищувати МЗП (мінімальна заробітна плата. – Ред.) базується на п'яти факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). Активні дебати щодо мінімальної зарплати тривали і у 2016-2017 роках, тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення", – заявив прем'єр.

Також зросте і пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менш ніж 40% мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

Лідія Ткаченко зазначає: з урахуванням, що наступного року влада обіцяє зробити доплату в 500 грн всім, хто має достатньо стажу і досяг віку 75 років, таке підвищення стосуватиметься незначної кількості українців.

Кого стосується:

Податки. Зараз із мінімальної зарплати потрібно заплатити 1960 грн податків, а вже з 1 вересня – 2075 грн.

Зарплати. Підвищення мінімалки до 5000 грн стосуватиметься небагатьох (найперше лікарів та інших бюджетників, які насправді отримують мінімалку). Їхній дохід збільшиться всього на 277 грн. А ось підвищення мінімалки до 6500 грн у 2021-му відіб'ється на 37% тих, хто працює. Саме стільки українців, згідно з даними Держстату, наразі отримують менше за зазначену суму.

Після підвищення мінімалки бізнесу доводиться виводити частину заробітних плат із тіні. Якщо зараз левова частка роботодавців платить мінімум тільки на папері, при цьому доплачуючи своїм працівникам у конверті, то після підвищення соціальних стандартів частину доходу будуть змушені легалізувати. Отже, з нього доведеться заплатити податки.