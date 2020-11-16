Українцям перерахують зарплати через новий прожитковий мінімум: як підвищать

Зарплати в Україні для бюджетників перерахують після підвищення прожиткового мінімуму (ПМ) у грудні. Так, мінімальний тарифний оклад не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум для працездатної особи.

Тож, згідно із законом "Про оплату праці", Кабінет міністрів не можуть встановлювати першу тарифну ставку нижчу за ПМ. Зараз вона становить 2225 грн. А із січня 2021-го, після грудневого підвищення, буде не менш ніж 2270 грн.

Відзначимо, що йдеться саме про оклади. Крім "чистого" окладу, українці також можуть отримувати надбавки за стаж, інтенсивність праці тощо.

Як зміняться деякі з окладів:

11 тарифна ставка зараз 4383 грн, буде не менш ніж 4472 грн;

15 тарифна ставка зараз 5740 грн, буде не менш ніж 5857 грн;

24 ставка зараз 9701 грн, буде не менш ніж 9897 грн.

До речі, також із 1 січня в Україні збільшиться і мінімальна зарплата. Вона становитиме 6 тисяч гривень, зараз це всього лише 5 тисяч. Тож, з урахуванням окладу і надбавок розмір заробітної плати українця, який працює повний день із мінімальним заробітком, збільшиться на тисячу гривень.

Як писав OBOZREVATEL, згідно з оцінками Кабінету міністрів, наступного року заробітні плати в Україні збільшаться на 12,1%. Водночас частина зростання "з'їсть" інфляція, яка може збільшиться до рекордних за кілька років 7,3%.