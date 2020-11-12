Українцям перерахують прожитковий мінімум: що буде з пенсіями

В Україні в 2021-му двічі перерахують розмір прожиткового мінімуму. Це призведе до підвищення мінімальних пенсій, податків для фізосіб-підприємців. Наприклад, мінімальну пенсію підвищать з 1712 до 1854 грн в липні і до 1934 грн в грудні.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в межах 10% прожиткового мінімуму", – йдеться в ст. 293 Податкового кодексу. Зокрема, до 1 липня показник ПМ для працездатної особи становитиме 2270 грн, а ставка – 227 грн. Після 1 липня прожитковий мінімум – 2379 грн, а ставка – 237,9 грн.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко пояснює OBOZREVATEL: від прожиткового мінімуму залежить розмір багатьох соціальних виплат, зокрема пенсій.

"Якщо різко його підвищити, це виллється у великі гроші. Відомо, що прожитковий мінімум, який встановлюється в бюджеті, значно менший, ніж реальний його розмір. Головне запитання: де взяти гроші? Незрозуміло, що буде з економікою, що буде з бюджетом. Звичайно, прожитковий мінімум занижений. Це не можна називати прожитковим мінімумом. Це величина, до якої прив'язано витрати на соціальні виплати", – розповідає Ткаченко.

Прожитковий мінімум

Підвищення прожиткового мінімуму (ПМ) до істотного зниження рівня бідності не призведе, упевнена наукова співробітниця Людмила Черенько. Вона вважає, що такий крок лобіюють, щоби без згоди Мінфіну підвищити мінімальну пенсію (вона прив'язана до рівня ПМ).

А ось справді відчутний результат, вважає Черенько, може дати кардинальне підвищення мінімальної зарплати. Це не тільки приведе до зростання зайнятості, але й дасть змогу вивести частину зарплат із тіні, виростуть надходження до бюджетів різних рівнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.

Україна входить у п'ятнадцятку країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення відбуватиметься через працездатних. За п'ять років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами й тими, хто працює, зросте майже вдвічі. Якщо ситуацію ніяк не змінити, з часом грошей на пенсію може просто не вистачити.