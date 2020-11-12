Українцям перерахують прожитковий мінімум: хто і скільки отримає й чому грошей не вистачить

В Україні у 2021 році двічі перерахують прожитковий мінімум. Незважаючи на обіцянки "слуг народу", різке підвищення в бюджет не заклали. Як кажуть експерти, цей показник перетворився в орієнтир для розрахунку соціальних виплат, який не пов'язаний із реальною вартістю життя.

Про те, як і кому перерахують виплати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні загальний показник прожиткового мінімуму 1 грудня підвищать до 2189 грн, цей розмір "заморозять" фактично на пів року, до липня 2021-го. Водночас не будуть зростати й мінімальні пенсії, зарплати частини бюджетників.

Проти такої ініціативи виступили в Рахунковій палаті. Там проаналізували проєкт головного фінансового документа й заявили: підходи до формування розміру ПМ потрібно міняти.

"2189 грн – розмір прожиткового мінімуму, тоді як фактичний розмір – 3763 грн. Це в 1,6 раза перевищує розмір, який визначено урядом на грудень цього року. Розрахункова палата звернула увагу на потребу змінити підходи до формування розміру прожиткового мінімуму", – заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

Як змінюватиметься прожитковий мінімум у 2021 році:

загальний показник: до 1 липня – 2189 грн, з 1 липня – 2294 грн, а з 1 грудня – 2393 грн;

для дітей до 6 років: до 1 липня – 1921 грн, з 1 липня – 2013 грн, з 1 грудня – до 2100 грн;

для дітей і підлітків від 6 до 18 років: до 1 липня – 2395 грн, з 1 липня – 2510 грн, з 1 грудня – 2618 грн;

для інвалідів: до 1 липня – 1 769 грн, з 1 липня – 1 854 грн, з 1 грудня – 1 934 грн;

для працездатних громадян: до 1 липня – 2270 грн, з 1 липня – 2379 грн, з 1 грудня – 2481 грн.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко пояснює OBOZREVATEL: від прожиткового мінімуму залежить розмір багатьох соціальних виплат, зокрема пенсій.

"Якщо різко його підвищити, це виллється у великі гроші. Відомо, що прожитковий мінімум, який встановлюється в бюджеті, значно менший, ніж реальний його розмір. Головне запитання: де взяти гроші? Незрозуміло, що буде з економікою, що буде з бюджетом. Звичайно, прожитковий мінімум занижений. Це не можна називати прожитковим мінімумом. Це величина, до якої прив'язано витрати на соціальні виплати", – розповідає Ткаченко.

В ідеалі, за словами вченого, потрібно підвищити цей розмір до фактичної вартості життя. За останніми даними Мінсоцу, це 3763 грн. Водночас за старою методикою цифра повинна бути на 20-40 грн більшою.

Як підвищать. Усі українці на заслуженому відпочинку повинні отримувати пенсії від одного до десяти прожиткових мінімумів. Нині це від 1712 до 17 120 грн. З 1 липня – 1854 і 18 540 грн, з 1 грудня – 1934 і 19 340 грн.

Субсидії. У формулі розрахунку розміру знижки також фігурує прожитковий мінімум. Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за комуналку, а решту повинна покрити субсидія.

Податки. "Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в межах 10% прожиткового мінімуму", – йдеться в ст. 293 Податкового кодексу. Зокрема, до 1 липня показник ПМ для працездатної особи становитиме 2270 грн, а ставка – 227 грн. Після 1 липня прожитковий мінімум – 2379 грн, а ставка – 237,9 грн.

"Слуги народу" підготували кілька законопроєктів, які кардинально змінять підходи до прожиткового мінімуму. Наприклад, у документі №3515 (автор – Галина Третьякова) пропонують прив'язати прожитковий мінімум до середньої зарплати.

Нині середня зарплата в Україні становить близько 11 тис. грн. Одразу після ухвалення документа прожитковий мінімум повинен бути не менше ніж 40% середньої зарплати, а потім щорічно рости на 1 відсотковий пункт, поки не досягне 50% зарплати. Тобто вже нині прожитковий мінімум повинен бути близько 4,4 тис. грн.

Підвищення прожиткового мінімуму (ПМ) до істотного зниження рівня бідності не призведе, упевнена наукова співробітниця Людмила Черенько. Вона вважає, що такий крок лобіюють, щоби без згоди Мінфіну підвищити мінімальну пенсію (вона прив'язана до рівня ПМ).

А ось справді відчутний результат, вважає Черенько, може дати кардинальне підвищення мінімальної зарплати. Це не тільки приведе до зростання зайнятості, але й дасть змогу вивести частину зарплат із тіні, виростуть надходження до бюджетів різних рівнів.

Однак Кабінет міністрів, усупереч рекомендаціям Ради, не заклав до законопроєкту про бюджет країни значного підвищення прожиткового мінімуму. Ймовірно, рішення "слуг" і обіцянку президента відтермінують ще на один рік. Чи будуть члени комітету з питань соцполітики – а це 9 осіб – голосувати за такий бюджет, покаже час.