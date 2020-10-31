Українцям перерахують пенсії із січня: кого не зачепить нововведення

В Україні з 1 січня пенсії для тих українців, які мають 30 (для жінок) і 35 років (для чоловіків) років стажу і досягли віку 65 років, збільшаться щонайменше до 2400 грн.

Про це йдеться в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Так, з 1 січня 2020 року мінімальну зарплату збільшать з 5000 до 6000 грн. Водночас українці з повним стажем і віком від 65 років мають право на пенсію в розмірі як мінімум в 40% від мінімалки. Зараз це 2000, а з 1 січня – 2400 грн.

Зазначимо, що доплату до пенсії можна отримати за стаж понад нормативний. У грудні надбавка за рік додаткового стажу збільшиться із 17,12 до 17,69 грн, а з липня 2021-го – до 18,54 грн, а з грудня наступного року – до 19,34 грн.

На надбавку мають право жінки, які відпрацювали більш ніж 30 років і чоловіки, які мають від 35 років стажу. Крім того, на надбавку можуть розраховувати і ті, хто пізніше вийшов на пенсію за власним бажанням:

на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL: