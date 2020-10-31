Українцям перерахують пенсії із січня: кого не зачепить нововведення
Як в Україні перерахують виплати
Хто має право на доплати
Кого стосуватиметься нововведення
В Україні з 1 січня пенсії для тих українців, які мають 30 (для жінок) і 35 років (для чоловіків) років стажу і досягли віку 65 років, збільшаться щонайменше до 2400 грн.
Про це йдеться в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Так, з 1 січня 2020 року мінімальну зарплату збільшать з 5000 до 6000 грн. Водночас українці з повним стажем і віком від 65 років мають право на пенсію в розмірі як мінімум в 40% від мінімалки. Зараз це 2000, а з 1 січня – 2400 грн.
Зазначимо, що доплату до пенсії можна отримати за стаж понад нормативний. У грудні надбавка за рік додаткового стажу збільшиться із 17,12 до 17,69 грн, а з липня 2021-го – до 18,54 грн, а з грудня наступного року – до 19,34 грн.
На надбавку мають право жінки, які відпрацювали більш ніж 30 років і чоловіки, які мають від 35 років стажу. Крім того, на надбавку можуть розраховувати і ті, хто пізніше вийшов на пенсію за власним бажанням:
на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
на 0,75% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021-го щорічно індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Зокрема, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат сплачуватимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну й накопичувальну пенсійні системи та введуть додатковий внесок для працівника.