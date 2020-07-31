Українцям перерахують пенсії: названо суми на три роки

В Україні в 2021-му мінімальну пенсію для тих, хто досяг віку 65 років і виконав норматив по стажу, збільшать до 2500 грн, у 2022-му – 2680 грн, а в 2023-м – 2870 грн. Це випливає з оцінок про зростання мінімальної зарплати, опублікованими Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

За їхніми оцінками в середньому мінімалка в 2021-му складе 6 250 грн, у 2022-му – 6700 грн (зростання на 7,2%), в 2023-м – 7176 грн (плюс 7,1%), говориться в матеріалі OBOZREVATEL. Відповідно до закону, пенсія для тих, хто виконав умови щодо стажу і досяг 65 років, має становити не менше 40% мінімалки.

В цьому році це 1889 грн, однак разом з ростом зарплат буде збільшуватися і цей показник. Відзначимо, згідно з оцінками міністерства, в наступному році українці в середньому будуть заробляти на 12,1% більше. Тут важливо відзначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частина підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а в 2023-му – ще на 5,1%.

Як будуть рости середні зарплати:

в 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

в 2023-му – 17 169 грн.

В 2021-му, за їхніми оцінками, ціни виростуть на 8,1%, у 2022-му – на 6,25%, а в 2023-му – на 6,7%. Тут варто зазначити, що за рівень інфляції в Україні відповідає саме Національний банк. Останній, як стало відомо OBOZREVATEL, висловив цілий ряд претензій щодо нового прогнозу.

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