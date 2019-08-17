Українцям перерахують пенсії і виплати: названі дата і суми

В Україні з 1 грудня перерахують прожитковий мінімум. В результаті зміняться виплати пенсіонерам, солдатам-строковикам. Наприклад, максимальний розмір пенсії збільшиться з 15,6 до 16,3 тис. грн.

Детальніше про те, на що вплине новий прожитковий мінімум – в матеріалі OBOZREVATEL.

Пенсії. У грудні 2019-го мінімальну пенсію підвищать на 74 грн (максимальну – на 740 грн). Так, якщо на даний момент українці отримують не менше 1564 грн, то з 1 грудня – 1638 грн.

Орієнтовно в березні 2020-го, коли Пенсійний фонд та інші відомства зберуть дані по інфляції і середній зарплаті, пенсії українців знову перерахують. Розмір надбавки буде індивідуальним. Розрахунковий розмір виплати (без урахування надбавок) збільшать на певний відсоток. Цей відсоток порахують як суму половини інфляції за 2019-й і половини від зростання середньої зарплати.

Прожитковий мінімум в Україні

Виплати військовослужбовцям. Українські призовники мають право на разову виплату в розмірі двох прожиткових мінімумів. До слова, саме ці гроші – основна стаття витрат при проведенні призову. Ще кілька років тому платили дві мінімальні зарплати, але після її дворазового підвищення матеріальну допомогу прив'язали до розміру двох ПМ.

Відповідно до закону, вважається прожитковий мінімум станом на 1 січня року, в якому українця закликають на службу. Тому липневе підвищення на строковиків вплине, а от в грудні, коли прожитковий мінімум для працездатного знову підвищать, в двократному розмірі від цієї суми збільшиться і допомогу. Так, в цьому році призовники отримують по 3842 грн, а в наступному – 4204 грн.

Від прожиткового мінімуму також залежить і розмір податкової соціальної пільги. Згідно із законом, українець, який одержує не більше прожиткового мінімуму для працездатної, має право платити тільки частину податків. Так, дохід, з якого сплачується внесок, зменшується як мінімум на 50% прожиткового мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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