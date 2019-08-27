Українцям перерахують пенсії: хто отримає більше 16 тисяч гривень

В Україні в грудні цього року перерахують максимальну і мінімальну пенсію. У результаті українці з найвищими виплатами отримають надбавку від 15,6 до 16,3 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Наприклад, народні депутати, судді і т. д. Ще один шанс отримувати максимальну пенсію – мати білу високу заробітну плату. Наприклад, при стажі в 35 років заробляти потрібно наразі приблизно в 8 разів більше середнього заробітку, з якого сплачується внесок до Пенсійного фонду. Це близько 64 тис. грн.

Пенсії в Україні

Тобто при білій зарплаті в 64 тис. грн, до липня можна претендувати на пенсію в розмірі 16,3 тисячі.

Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо зараз, наприклад, жінка з 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати 156,4 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще до 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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