Українцям перерахують пенсії: хто і скільки отримає у 2020 році

В Україні у 2020 році більшість пенсіонерів отримають відчутну надбавку до виплат. Мінімальна пенсія зросте з 1638 до 1769 грн, а ті, хто мають достатній стаж, отримуватимуть від 1889 грн (зараз – 1669 грн).

Про це йдеться в опублікованих показниках бюджету на 2020 рік. Так, з 1 липня мінімальна виплата збільшиться з 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн. Максимальна пенсія збільшиться з 16,3 до 17,6 тис. грн.

Пенсії в Україні

Зазначимо, в Україні пенсіонерам, які пропрацювали щонайменше два роки після призначення виплати, переглянуть їхні розміри. Під час підвищення врахують новий стаж. Існує спеціальний порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, що працюють.

Умови проведення цього процесу визначені Законом №1058. Перерахунок пенсії проводять у тому разі, якщо громадянин після призначення пенсії працював.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

в Україні у 2019 році мали запустити накопичувальні пенсії, рішення відтермінували;

мінімальної пенсії не вистачає навіть на придбання найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

з 2019 року перерахунок відбуватиметься автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

питання підвищення пенсійного віку залишилося актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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