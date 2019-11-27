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29 листопада • оновлено в 12:22
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Українцям перерахують пенсії: хто і скільки отримає у 2020 році

19.3т
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В Україні у 2020 році більшість пенсіонерів отримають відчутну надбавку до виплат. Мінімальна пенсія зросте з 1638 до 1769 грн, а ті, хто мають достатній стаж, отримуватимуть від 1889 грн (зараз – 1669 грн).

Про це йдеться в опублікованих показниках бюджету на 2020 рік. Так, з 1 липня мінімальна виплата збільшиться з 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн. Максимальна пенсія збільшиться з 16,3 до 17,6 тис. грн.

Пенсії в Україні

Пенсії в Україні

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Зазначимо, в Україні пенсіонерам, які пропрацювали щонайменше два роки після призначення виплати, переглянуть їхні розміри. Під час підвищення врахують новий стаж. Існує спеціальний порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, що працюють.

Умови проведення цього процесу визначені Законом №1058. Перерахунок пенсії проводять у тому разі, якщо громадянин після призначення пенсії працював.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Україна
Теги
пенсії обманюють пенсіонерів Пенсійний фонд
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Avramenko Igor
Avramenko Igor
А может хватит тошнить.В 2019 году подняли два раза, первый на 94 копейки,второй на 1 гр 23 копейки.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нате вам по сто хрювен и ни в чем себе не отказывайте!
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