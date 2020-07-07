Українцям перерахують пенсії через нову мінімалку: як виростуть виплати

В Україні через підвищення мінімальної зарплати зростуть пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років. З липня 2021-го такі пенсіонери отримуватимуть не менше 2600 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У 2020-му на українців чекає незначне підвищення вже у вересні – на 5,9% до 5000 грн. Наступного року цей показник, обіцяє прем'єр, підвищать двічі.

з 1 січня 2021-го – 6000 грн;

з 1 липня 2021-го – 6500 грн.

З огляду на те, що в Україні досить швидко зростають ціни, додає аналітик Єгор Комов, таке зростання у кращому разі дозволить найбільш малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів.

"Наше бачення необхідності підвищувати МЗП (мінімальна заробітна плата. – Ред.) базується на п'яти факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). Активні дебати щодо мінімальної зарплати тривали і у 2016-2017 роках, тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення", – заявив прем'єр.

Також зросте і пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менш ніж 40% мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

Вчена Лідія Ткаченко зазначає: з урахуванням, що наступного року влада обіцяє зробити доплату в 500 грн всім, хто має достатньо стажу і досяг віку 75 років, таке підвищення стосуватиметься незначної кількості українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

Для цього необхідно: