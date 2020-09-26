Українцям перерахують пенсії через мінімалку: кому заплатять на 300 грн більше

В Україні з 1 січня 2021-го розмір мінімальної пенсії для тих, хто виконав вимогу щодо стажу, збільшиться з 2,1 до 2,4 тис. грн.

Таке підвищення пов'язане з прописаним у законі правилом, згідно з яким пенсіонери, які старші за 65 років, за наявності 35 років стажу в чоловіків і 30 років у жінок мають право на виплату в розмірі не менш ніж 40% мінімалки. Зараз це 2,1 тис. грн (5000 помножити на 40%), а з 1 січня – 2,4 тис. грн (6000 помножити на 40%).

Як підвищуватимуть пенсію у 2021 році

З 1 січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 грн до 2400 грн.

З 1 березня – індексація пенсій. Її параметри визначать у лютому, оскільки індекс, на який підвищуватимуть пенсію, рахується як 50% зростання за попередній рік заробітної плати в країні та інфляції.

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють.

У липні підвищать виплати пенсіонерам 75 років, які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків) – на 400 грн. Це підвищення зачепить 1 млн пенсіонерів.

У липні буде підвищено прожитковий мінімум. В Україні перерахують усі надбавки до пенсій, усі понаднормові надбавки за стаж.

У грудні буде підвищення прожиткового мінімуму, що теж приведе до збільшення пенсій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

Українці після виходу на пенсію отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця року.

Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.

В Україні дефіцит Пенсійного фонду (ПФУ) у 2021 році досягне рекордної позначки. Без кардинальних змін ситуація погіршуватиметься доти, доки вся солідарна система не виявиться під загрозою банкрутства.