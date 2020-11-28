Українцям перерахують курс долара: скільки заплатимо в грудні

В Україні курс долара на початку грудня збільшиться на 15 копійок і подорожчає до 28,6 грн. Такий прогноз озвучила більшість опитаних аналітиків.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку торгуватиметься через тиждень поблизу 28,6 грн. Готівковий долар торгуватиметься по 28,5/28,7 грн", – розповів OBOZREVATEL старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб .

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club, додає: ймовірність введення жорсткого карантину все більше тисне на ринок і на настрої імпортерів, які значно знизили активність. "Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить рухатися поблизу досягнутих рівнів зі спробами вийти з діапазону 28,45-28,5 гривень за долар", – прогнозує експерт.

"Заяви МВС щодо 4-тижневого локдауну негативно впливають на настрої інвесторів. Сьогодні нерезиденти можуть вийти з купівлею валюти на міжбанк, що чинитиме тиск на котування. Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшого зростання до рівня 28,50. Євро до гривні, ймовірно, трохи ослабне – до 33,84", – погоджується аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця листопада на курс долара впливатимуть новини про можливий повний локдаун, пауза у співпраці з МВФ і повернення ПДВ експортерам.

Думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. У середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.