Українцям перерахували зарплати: хто отримує найбільше
В Україні середня зарплата у вересні 2020 року порівняно з вереснем 2019-го зросла на 12,3% – до 11 998 грн. Всього за місяць її підвищили на 4,3%.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики. "Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2020 року склала 11998 грн, що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн)", – відзначається в публікації.
У порівнянні з серпнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,8%, а за останні 12 місяців (в порівнянні з вереснем 2019-го) – на 12,3%. Традиційно найбільше заробляють в Києві – 17 253 грн.
Де українці заробляють більше всіх:
Україна – 11998 грн;
Вінницька – 10772 грн;
Волинська – 9766 грн;
Дніпропетровська – 12036 грн;
Донецька – 12981 грн;
Житомирська – 9979 грн;
Закарпатська – 11141 грн;
Запорізька – 11987 грн;
Івано-Франківська – 10501 грн;
Київська – 12109 грн;
Кіровоградська – 10220 грн;
Луганська – 10773 грн;
Львівська – 11009 грн;
Миколаївська – 11635 грн;
Одеська – 10669 грн;
Полтавська – 11300 грн;
Рівненська – 10382 грн;
Сумська – 10168 грн;
Тернопільська – 9905 грн;
Харківська – 10666 грн;
Херсонська – 9875 грн;
Хмельницька – 10085 грн;
Черкаська – 10031 грн;
Чернівецька – 9871 грн;
Чернігівська – 9896 грн;
Київ – 17253 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.
Однак міністерка освіти повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не підвищать.
Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи і підвищити зарплати.
Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетного комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мають спрямовуватися на підвищення зарплати найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Однак пропозиції були відхилені.