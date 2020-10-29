Українцям перерахували зарплати: хто отримує найбільше

В Україні середня зарплата у вересні 2020 року порівняно з вереснем 2019-го зросла на 12,3% – до 11 998 грн. Всього за місяць її підвищили на 4,3%.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики. "Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2020 року склала 11998 грн, що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн)", – відзначається в публікації.

У порівнянні з серпнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,8%, а за останні 12 місяців (в порівнянні з вереснем 2019-го) – на 12,3%. Традиційно найбільше заробляють в Києві – 17 253 грн.

Де українці заробляють більше всіх:

Україна – 11998 грн;

Вінницька – 10772 грн;

Волинська – 9766 грн;

Дніпропетровська – 12036 грн;

Донецька – 12981 грн;

Житомирська – 9979 грн;

Закарпатська – 11141 грн;

Запорізька – 11987 грн;

Івано-Франківська – 10501 грн;

Київська – 12109 грн;

Кіровоградська – 10220 грн;

Луганська – 10773 грн;

Львівська – 11009 грн;

Миколаївська – 11635 грн;

Одеська – 10669 грн;

Полтавська – 11300 грн;

Рівненська – 10382 грн;

Сумська – 10168 грн;

Тернопільська – 9905 грн;

Харківська – 10666 грн;

Херсонська – 9875 грн;

Хмельницька – 10085 грн;

Черкаська – 10031 грн;

Чернівецька – 9871 грн;

Чернігівська – 9896 грн;

Київ – 17253 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL: