Українцям перерахували соціальні виплати: скільки будемо отримувати з грудня

В Україні загальний показник прожиткового мінімуму 1 грудня підвищили до 2189 грн, цей розмір "заморозять" фактично на пів року, до липня 2021-го. Водночас не будуть зростати й мінімальні пенсії, зарплати частини бюджетників.

Про те, як перерахували пенсії та інші виплати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пенсії. Підвищення мінімуму насамперед позначиться на пенсіонерах із мінімальною пенсією, яка збільшиться від 1712 грн до 1769 грн. Це стосується пенсії за віком, через інвалідність і втрату годувальника, пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Найбільшу надбавку, 570 грн, отримають пенсіонери з максимальною пенсією, яка згідно із законом не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Якщо раніше вони отримували 17 120 грн, то вже за наступний місяць – 17 690 грн. Загалом підвищення стосуватиметься близько 2 млн пенсіонерів.

Мінімальну пенсію підвищать із 1712 грн до 1769 грн.

Максимальну пенсію – із 17 120 грн до 17 690 грн.

Мінімальні аліменти до шести років – із 929 грн до 960,5 грн.

Мінімальні аліменти із шести до 18 років – із 1159 грн до 1197,5 грн.

Субсидії. У формулі їх розрахунку також фігурує прожитковий мінімум. Щоб визначити обов'язковий платіж за комуналку, середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Усе, що не покриває обов'язковий платіж, повинна покрити субсидія.

До прожиткового мінімуму прив'язані й виплати соціально незахищеним групам. Від нього залежить допомога малозабезпеченим сім'ям, яку отримують близько мільйона осіб. Вона визначається як різниця між фактичним доходом сім'ї і встановленим прожитковим мінімумом.

Виплати на дітей. Що стосується інших категорій, то дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, держава зобов'язана виплачувати 2,5 прожиткових мінімуми.

Для дітей до шести років сума виросте з 4647,5 грн до 4802,5 грн.

Від шести до 18 років – із 5795 грн до 5987,5 грн.

Дітям-сиротам з інвалідністю належить 3,5 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

До шести років допомога зросте із 6506,5 грн до 6723.5 грн.

Від шести до 18 – із 8113 грн до 8382,5 грн.

Розмір грошового забезпечення названим батькам і батькам-вихователям встановлено на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатних людей (із 2197 грн до 2270 грн), а патронатним вихователям – 5 прожиткових мінімумів (із 10 985 грн до 11350 грн).

Аліменти. Їхній розмір згідно із законом не може бути менше ніж 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Дітям до шести років – із 929 грн до 960,5 грн.

Від 6 до 18 років – із 1159 грн до 1197,5 грн.

А рекомендований мінімальний розмір аліментів повинен відповідати прожитковому мінімуму.

Дітям до шести років зросте з 1859 грн до 1921 грн.

Від шести до 18 років – із 2318 грн до 2395 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.