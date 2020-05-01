Українцям перерахували пенсії: скільки отримають в травні

В Україні 1 травня перерахували пенсії для 6,9 млн осіб. Вони отримають надбавку в розмірі близько 260 грн (залежить від стажу і розміру зарплати, яку отримували до виходу на заслужений відпочинок).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Мінімальна надбавка при цьому складе 100 грн. Без збільшення залишаться:

ті, хто отримував мінімальну або меншу за середню зарплату;

українці, які мають суттєві надбавки до пенсій (наприклад, за рахунок додатково стажу);

ті, хто отримав пенсію за спеціальним законом (наприклад, силовики).

Чому їхні пенсії не підвищать? Як відомо, пенсія українців обчислюється за формулою: середня зарплата за три минулих роки помножити на стаж у роках, помножити на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати і помножити на 1%.

Пенсії в Україні

Але іноді розмір пенсії за формулою може бути меншим за мінімальний. Згідно із законом всі, хто вийшов на заслужений відпочинок, повинні отримувати не менше 1638 грн. Припустимо, що пенсія за формулою становить 1400 грн. Її автоматично підвищують до 1638 грн. Однак, якщо до 1400 грн додати 11%, вийде 1554 грн. Це все одно менше за мінімалку. Тому такі пенсіонери отримуватимуть після осучаснення стільки, скільки і до нього.

З іншого боку, ті, у кого була маленька або середня зарплата і багато стажу, вже зараз за рахунок доплати за стаж можуть отримувати більше, ніж після можливого осучаснення "голої" пенсії.

Розмір підвищення для всіх буде різним. Найперше він залежить від розміру зарплат. Для прикладу, у 2019-му за такого самого перерахунку 8,1 млн пенсіонерів отримали надбавку – в середньому 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 грн отримали 2,5 млн осіб, від 400 до 700 грн – більш ніж 1,5 млн, від 700 до 1000 грн – 500 тис. громадян. Ще 2 млн 100 тис. пенсіонерів, що мають великий трудовий стаж і пенсію нижче за 1700 гривень, отримали разові виплати в розмірі 2410 грн.

Чим більшою була зарплата, тим вищим буде осучаснення. Наприклад, українець із розрахунковою пенсією в 4 тис. грн (зарплата приблизно у два з половиною рази вища за середню) після підвищення може отримати на 385 грн більше. А ті, хто має розрахунковий розмір пенсії у п'ять тисяч гривень, можуть претендувати на надбавку у 550 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка буде працювати поряд з діючою солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

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