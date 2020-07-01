Українцям перерахували пенсії: хто отримає найбільше

В Україні з 1 липня підвищили кілька мільйонів пенсій. Найбільше отримають ті, хто заробив на максимальну виплату. Також збільшили мінімальну пенсію і надбавку за стаж понад норму.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Всі українці на заслуженому відпочинку повинні отримувати пенсії від одного до десяти прожиткових мінімумів. В червні це від 1638 до 16 380 грн, а з 1 липня – від 1712 до 17 120 грн. Тобто в результаті нововведення підвищать мінімальну та максимальну пенсії, а також надбавки за надстаж.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі Кабміну, прийдешній перерахунок уже закладено в бюджет ПФУ, тому жодних затримок не буде. "Індексація прожиткового мінімуму передбачена вже ухваленим бюджетом України на 2020 рік. Всі суми закладені в бюджет, виплати буде здійснено вчасно", – розповідають в уряді.

Так, за кожен рік понад нормативного стажу (від 30 років для жінок і 35 – для чоловіків) належить надбавка розміром 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років замість необхідних 30, то вона зараз може сподіватися на надбавку 163,8 грн, а після перерахунку – вже 171,2 грн. Всього підвищення можуть відчути на собі 6,8 млн осіб.

Як мали підвищити. Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера – 3264 грн, підрахували в Мінсоці. Значить, мінімальна пенсія повинна зрости не на 74 грн, а на 1626 грн, тобто майже вдвічі.

У такому разі майже 8 млн українських пенсіонерів (зараз отримують менш як 3264 грн) отримали б значне збільшення. Щоправда, водночас довелося б різко збільшити й дефіцит Пенсійного фонду (він компенсується із загальної скарбниці держави). А грошей на це немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.

Україна входить до 15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. До того ж у найближчі десятиліття скорочення населення відбуватиметься за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами й тими, хто працює, зросте майже удвічі. Якщо ситуацію ніяк не змінити, з часом грошей на пенсію може просто не вистачити.