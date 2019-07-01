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Українцям перерахували пенсії: хто отримає більше від усіх

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В Україні з 1 липня на 67 грн (до 1564 грн) підвищили мінімальні пенсії і на 670 грн (до 15 640 грн) — максимальні. Крім того, тим, хто виконав норму за стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) виплати підвищили до 2 тис. грн.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Так, якщо є повний стаж і пенсія нижче 2 тис., її автоматично підвищили до зазначеної суми. А якщо пенсія, наприклад, 2001 грн, її розмір не переглянуть. Всього підвищення, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, стосується 2,5 млн осіб.

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Також на 67 грн підвищено виплати українцям із мінімальними пенсіями, і на 670 грн — із максимальними. Пенсіонери отримуватимуть щонайменше 1564 грн. Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок — 30, для чоловіків — 35 років), вони мають право і на надбавку у розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо у червні, наприклад, жінка із 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати надбавку у розмірі 149,7 грн, то після першого липня — 156,4 грн.

Українці з максимальними пенсіями отримали надбавку у розмірі 670 грн. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. грн, то після — 15,6 тис. грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019-му виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 грн, а з 1 січня 2019-го — 1669 грн. Тобто майже на 180 грн більше.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсіїпідвищення пенсій
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Gordon Yury
Gordon Yury
Чего думать и считать! Через неделю начнут выплату пенсий и все сразу станет на свои места...
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