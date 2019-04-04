Українцям несподівано змінили тариф на газ: чого чекати від кардинального рішення Кабміну

Кабінет міністрів 3 квітня ухвалив рішення дозволити НАК "Нафтогазу" коригувати тариф на газ, залежно від тих цін, за якими вони продають блакитне паливо промисловим споживачам. Тобто, якщо на українському ринку знижується вартість енергоресурсу, тоді і населення платитиме менше.

Вже зараз прості українці за кожен куб платять приблизно на 1 грн більше, ніж український бізнес. Кабмін поступово підвищував тарифи до рівня "ринкових", але тенденція на ринку змінилася і тепер встановлена чиновниками ціна вища за ринкову.

OBOZREVATEL зібрав відповіді на головне запитання про те, як і чому в Україні будуть змінюватися ціни на газ для простих українців.

Головне:

в Україні з 1 квітня буде зафіксована лише максимальна ціна для населення, при цьому якщо ринкова вартість знижується, то і "Нафтогаз" має зменшувати тарифи;

в Кабміні впевнені: газ дешевшатиме до кінця поточного року, отже буде зменшуватися ціна і для простих українців;

заплановане ще у минулому році двоетапне підвищення тарифів на газ у 2019-му, швидше за все, скасовується.

Що зміниться?

До 3 квітня "Нафтогаз" мав право продавати блакитне паливо за встановленою Кабміном ціною. Але річ у тім, що тариф рахували ще у минулому році, а у 2019-му ситуація на газовому ринку змінилася.

Якщо раніше ми платили менше за ринкову ціну, то зараз більше за неї. Так, для населення газ коштує 8,55 грн, а на нерегульованому ринку — 6,9 грн. Щоб вирівняти ситуацію, уряд дозволив НАКу, якщо на ринку ціни падають, знижувати тариф для населення. Але при цьому заборонив підвищувати вартість вище за позначку у 8,55 грн за куб, якщо імпортний газ дорожчає.

Сама постанова досі не опублікована, проте, судячи із заяви на урядовому порталі, тариф визначатимуть виходячи з вартості газу, який "Нафтогаз" надає бізнесу. І зараз разом із ПДВ бізнес платить 7,1 грн/куб.

"НАК зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови попередньої оплати", — йдеться у повідомленні Кабміну.

Чув, що у "Нафтогазі" "вже виконали постанову Кабміну". Що це означає?

Насправді самої постанови, як пояснюють у "Нафтогазі", в компанії ще не бачили. Те, що вже зробили — відмовилися від своєї націнки у розмірі 2% і знизили ціну до 8,3 грн/куб. Це єдине, що змогли зробити в НАК до рішення уряду.

Тобто тариф уже знизили, проте, можливо, після того, як у компанії отримають рішення уряду, вони повинні будуть знову переглянути ціни. Новий тариф залежатиме від того, за який період порахують середню арифметичну ціну для промислових споживачів. Наприклад, якщо йдеться про один місяць, то газ може коштувати близько 7,1 грн за кубометр, якщо триваліший період, то ціна може бути вищою.

"Нафтогаз" не брав участі у розробці цього документа, і нам ще невідомо, що у ньому", — пояснюють у НАК.

"Підтримуємо бажання уряду узгодити ціни на газ для населення із ринковими умовами. "Нафтогаз" не брав участі у розробці цього документа, і нам ще невідомо, що в ньому", — повідомили у прес-службі компанії.

І коли газ може подешевшати?

Нові тарифи набувають чинності з 1 квітня. Однак платіжки за ними прийдуть лише у травні. Тобто в цьому місяці українці заплатять за газ ще за старими тарифами, а вже у травні на своїх рахунках відчують нововведення.

Що цікаво, якщо у постанові Кабміну зазначено, що за новими тарифами компанія має постачати газ на потреби населення (і теплокомуненерго), то, теоретично, також може змінитися і тариф на гарячу воду.

"Зараз ми зобов'язані продавати газ компаніям-постачальникам за ціною, встановленою в постанові №867. Ми не можемо продати їм газ ні дорожче, ні дешевше. Серед цих компаній є і наша компанія-постачальник, газопостачальної компанії" Нафтогаз України", — додають у прес-службі.

А що з плановим зростанням тарифу на газ?

Вже відомо, що у травні подорожчання газу скасовується. Так, згідно з постановою Кабміну, блакитне паливо мало зрости у ціні приблизно на 15%. Також ще раз переглянути тариф мали у другій половині року.

Однак, якщо імпортне блакитне паливо не буде суттєво дорожчати, в цьому році зовсім не зростатиме ціна. Аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко пояснює: на найбільшому хабі TTF газ подешевшав до рівня 14.50 євро за мегават на годину. Зниження вартості газу обумовлене теплою зимою і функціонуванням атомних електростанцій у Японії, через що попит на газ в Азії істотно знизився.

"У зв'язку з цим виробники почали знижувати ціни і транспортувати газ до Європи. Найближчий до України хаб CZ VTP пропонує газ із постачанням завтра вже за 15.11 євро за мегават. При перерахунку на куб його вартість становитиме 0.1594 євро або приблизно 4,85 гривень за куб. Однозначно, що стільки в Україні він коштувати не буде, і треба додати до цього вартість логістики", — розповідає експерт.

Але навіть з урахуванням логістики, впевнений Пархоменко, до кінця року тариф на газ не зростатиме вище за 8,5 грн за куб. Тобто зростання тарифу в цьому році, на думку аналітика, скасовується. Однак варто враховувати, що спрогнозувати, як змінюватиметься ситуації, вкрай важко. І, можливо, з'являться нові обставини, які підштовхнуть ціни на світових ринках вгору, і тоді переглядати тарифи доведеться і в Україні.

До речі, за прогнозами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, тенденція до зниження цін на газ спостерігатиметься до грудня 2019 року.

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